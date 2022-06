Für Feuerwehrleute von morgen: Kinder-Olympiade im Kreis Cham

Auf dem Sportplatz in Arrach in der Gemeinde Falkenstein findet am Sonntag (19.6., ab 13 Uhr) eine große Kinderfeuerwehr-Olympiade statt. Dafür haben sich über 500 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren aus dem ganzen Landkreis Cham angemeldet. Sie durchlaufen bei der Olympiade acht verschiedene Stationen, vom richtigen Anlegen eines Knotens über Erste Hilfe und einem Hindernisparcours bis zum Zielspritzen mit dem Feuerwehrschlauch.

Kein Wettbewerbscharakter

Die Olympiade hat keinen Wettbewerbscharakter, betont Organisationsleiterin Roswitha Meier, die auch die Fachbereichsleiterin Kinderfeuerwehr im Landkreis Cham ist. "Es geht ums Mitmachen und Dabeisein", so Meier. Alle Kinder nehmen danach ab 16 Uhr an einem Festzug in ein Festzelt teil, das die Freiwillige Feuerwehr Arrach zu dem Zweck aufgestellt hat, und jedes Kind bekommt dort ein kleines Erinnerungsgeschenk.

Zweite Kinderfeuerwehr-Olympiade

Die Kinderfeuerwehr-Olympiade findet im Landkreis Cham zum zweiten Mal statt, als Event für den Fach-Nachwuchs bei den Freiwilligen Feuerwehren. In den letzten Jahren sind bayernweit die Zahlen bei den Kinderfeuerwehren angestiegen, sagt Roswitha Meier. Im Landkreis Cham gibt es mittlerweile über 50 Kinderfeuerwehren mit insgesamt rund 800 Kindern. 34 dieser Kinderfeuerwehren haben sich für die Olympiade angemeldet.

Ziel: Nachwuchs anwerben

Mit den Kinderfeuerwehren versuchen die Freiwilligen Feuerwehren, Nachwuchs zu gewinnen. Besucher sind bei der Olympiade willkommen und wenn ein Kind, das nicht bei der Feuerwehr ist, spontan Lust hat, bei den Stationen mitzumachen, darf es das auch. Voraussetzung ist nur festes Schuhwerk, so Organisationsleiterin Roswitha Meier. Wegen der großen Hitze, die an dem Tag erwartet wird, werden die Kinder keine Feuerwehrkleidung tragen, sondern nur in T-Shirt und kurzer Hose antreten.

Fahrzeugschau für Besucher

Für Besucher ist eine Fahrzeugschau aufgebaut, bei der man Spezialfahrzeuge von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk, Bundeswehr und Polizei bewundern kann. Außerdem führt eine Hundestaffel vor, was die Vierbeiner so können, und für Kinder gibt's weitere Attraktionen, zum Beispiel eine Hüpfburg, einen Bewegungsparcours und ein Bobbycar-Rennen.