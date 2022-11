Für Einkommensschwache in München: 20 Millionen aus Wärmefonds

München gehört zu den teuersten Städten Deutschlands. Die Lebenshaltungs- und Energiekosten sind höher als andernorts – und steigen in der aktuellen Energiekrise weiter an. Die Stadt München will besonders Bürgerinnen und Bürgern mit wenig Geld ab Januar nächsten Jahres mit einem Wärmefonds unter die Arme greifen.

20 Millionen Euro stehen zur Verfügung

Die Stadtwerke haben dafür 20 Millionen Euro bereitgestellt. Das Geld stammt aus Gewinnen, die die Stadtwerke mit Windparks erzielten. Die Auszahlung der Gelder übernehmen die Stadt München und die Träger der Freien Wohlfahrt, zu denen beispielsweise die Caritas und das Bayerische Rote Kreuz gehören.

Stadtrat entscheidet am 17. November

Alle Personen, die mit ihrem monatlichen Nettoeinkommen unterhalb der Armutsschwelle liegen, sind berechtigt einen Antrag zu stellen. Für Alleinlebende liegt diese Schwelle beispielsweise bei 1.540 Euro. Wie hoch die Pauschalen sein sollen, wird nun diskutiert. Ob der Wärmefonds eingerichtet wird, entscheidet am 17. November der Stadtrat.