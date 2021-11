Für einen guten Zweck: Selber Schüler fertigen Christbaumschmuck

Zum zehnten Mal haben Schülerinnen und Schüler der Luitpold-Grundschule in Selb Weihnachtsschmuck aus Porzellan gefertigt. Am Dienstagvormittag holten sie den selbst gefertigten Baumschmuck aus dem großen Kammerofen im Rosenthal-Werk in Selb.

Oberfränkische Kinder fertigen Anhänger für Tanne in Berlin

400 Anhänger in Form von Brezeln, Tannen, Herzen, Luftballons und Monden aus oberfränkischem Porzellan sollen dann im Advent eine Tanne aus dem Fichtelgebirge vor der bayerischen Landesvertretung in Berlin schmücken und die Region repräsentieren. Die Aktion findet in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt.

Klassenfahrt nach Berlin könnte wieder ausfallen

Pandemiebedingt ist es noch unklar, ob die Dritt- und Viertklässler aus Selb den Baum in Berlin selbst schmücken können. Eigentlich war eine Klassenfahrt Ende November angedacht. Im letzten Jahr musste das Baumschmücken bereits ausfallen. 2015 sollte der Schmuck vor dem EU-Parlament in Straßburg hängen. Damals musste die Klassenfahrt aufgrund von Terroranschlägen abgesagt werden.

Baumschmuck für den guten Zweck

Der Baumschmuck wird später verkauft, der Erlös geht an den Verein "Leben und Lernen in Kenia e.V." und finanziert dort die Schulausbildung eines zehnjährigen Kindes. Die Tanne aus dem Fichtelgebirge wird traditionell Ende November vom Forstbetrieb Fichtelberg geschlagen und nach Berlin transportiert.