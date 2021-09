Für eine offene Gesellschaft: Interkulturelle Woche in Bayreuth

In Bayreuth startet am kommenden Freitag die interkulturelle Woche unter dem Motto "#Offen geht", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Bis zum 9. Oktober werden unter anderem Vorträge, Ausstellungen, Gottesdienste und Führungen angeboten. Darunter ein Vortrag zum Thema Israelisch-Palästinensischer Konflikt, eine Führung durch die Interkulturellen Gärten in Bayreuth oder ein Workshop unter dem Motto "Frühkindlich Demokratie erleben".

Bayreuth: Offenheit bietet Eingewanderten eine Heimat

Mit der Interkulturellen Woche plädiert die Stadt für eine "offene Gesellschaft, in der die universalen Menschenrechte geachtet werden". Darüber hinaus gehe es um ein breites zivilgesellschaftliches Engagement für ein gutes Zusammenleben in Vielfalt. Denn Offenheit hat "dazu geführt, dass Deutschland zahlreichen Eingewanderten und ihren Nachkommen zur Heimat geworden ist. Sie haben Arbeit und Wohnung gefunden, erfolgreich Bildungsabschlüsse absolviert und gestalten die Gesellschaft ganz selbstverständlich mit – auch bei uns in Bayreuth", wird Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) in der Mitteilung zitiert.

Andacht eröffnet Interkulturelle Woche

Ebenso weist die Stadt darauf hin, dass es auch während der Corona-Zeit Strömungen gibt, die Zweifel an einer offenen, demokratischen Gesellschaft säen und menschenfeindliche Ressentiments zu wecken versuchen.

In Bayreuth wird die Veranstaltungsreihe am kommenden Freitag um 16.00 Uhr mit einer ökumenischen Abendandacht in der Heilig-Kreuz-Kirche durch den Zweiten Bürgermeister Andreas Zippel (SPD) eröffnet. Eine Übersicht aller Veranstaltungen finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt.