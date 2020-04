22.04.2020, 16:21 Uhr

Für drei Monate: Freistaat übernimmt die Kita-Beträge

Eltern müssen in diesem Monat sowie in den beiden folgenden Monaten keine Gebühren für die Kindertagesbetreuung zahlen. Die Träger werden in der Coronakrise entlastet. Den Freistaat Bayern kostet das Paket nach jetzigem Stand rund 170 Millionen Euro.