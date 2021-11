Trotz Corona: Faschingsbeginn mit leisen Tönen und 2G

Mit verhaltender Vorfreude starten am Donnerstag (11.11.) um 11.11 Uhr auch die Narren in Niederbayern und der Oberpfalz in die Faschingszeit. Aufgrund der steigenden Inzidenzen und der eingeführten 2G-Regelung bei roter Krankenhausampel sind sie auch in diesem Jahr eingeschränkt. Wie eine stichprobenartige BR-Umfrage ergab, werden trotzdem Auftaktveranstaltungen gefeiert, wenn auch nicht überall und in vollem Maße.

Geimpfte und Genesene in der Jahnhalle in Regenstauf

Beim Faschingsverein "Lari-Fari" in Diesenbach im Landkreis Regensburg beispielsweise tritt das Prinzenpaar traditionell in der Jahnhalle in Regenstauf auf. Wie Präsident Jörg Gabes auf BR-Anfrage mitteilte, findet der Festakt unter 2G-Auflagen statt, also lediglich Geimpfte oder Genese haben Zutritt. Außerdem sind in diesem Jahr nicht wie sonst um die 400, sondern nur rund 100 Gäste in der Halle. Es gibt Bestuhlung und es gilt Mindestabstand.

Probleme gebe es derzeit bei den Kindern: Die nicht geimpften oder bereits genesenen Tänzerinnen und Tänzer ab zwölf Jahren dürfen nicht mehr an den Aufführungen teilnehmen. Ob ein Faschingsumzug nächstes Jahr stattfindet, ist noch nicht klar, das komme auf die dann geltenden Regeln an, so Gabes.

Fasching in Rötz frühestens am Faschingsdienstag 2022

Anders läuft es beim Faschingskomitee in Rötz (Landkreis Cham), wo die geplante Althistorische Fastenacht wegen Corona abgesagt worden ist. Präsident Frank Gazinski begründet die Absage damit, dass aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen die Organisation der Veranstaltung unmöglich sei und es keine Planungssicherheit gebe. Eine Notausgabe komme nach seinen Worten nicht in Frage.

Mit mehr Zuversicht blicken die Rötzer Narren in den März 2022: "Sollte es die Situation am Faschingsdienstag (1. März) zulassen, behalten wir uns dennoch vor, eine Alternative anzubieten", so Gazinski.

Regensburg feiert unter freiem Himmel

Unter freiem Himmel gefeiert wird in Regensburg. Die Karnevalsgesellschaft Narragonia Regensburg wird den Sturm auf das Regensburger Rathaus traditionell vollziehen. Die Narren starten vom Wirtshaus Kneitinger bis zum Alten Rathaus. Dort wird Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) das Prinzenpaar empfangen.

Der Präsident von Narragonia Regensburg, Erich Lichtl, sagte dem BR auch, dass die Planungen für den Ostbayerische Faschingsumzug im Jahr 2022 weiterhin laufen würden, man wolle auf keinen Fall schon voreilig absagen und hoffe auf eine 3G-Regelung für die Umzüge im neuen Jahr.

Ein Prinzenpaar und Freibier in Teisbach

Die Narrenhochburg Teisbach bei Dingolfing hält sich mit Absagen vorerst auch zurück. Laut Vereinspräsident Markus Steinberger wird das Prinzenpaar traditionell unter freiem Himmel am Marktplatz in Teisbach vorgestellt. Aus dem Narrenbrunnen wird es dann Freibier geben, die Faschingsparty findet anschließend mit einem 2G-Konzept im Gasthaus statt.

Vereinspräsident Steinberger sagte dem BR: "Auch mit Blick auf die kommenden Veranstaltungen und Faschingszüge 2022 wollen wir keine Kosten und Mühen scheuen, um sie unter den dann geltenden Hygienemaßnahmen stattfinden zu lassen." Dass die 3G-Regel jetzt zu 2G verschärft wurde, betreffe anlässlich der Feierlichkeiten heute kaum jemanden, so Steinberger. Mit PCR-Test sei sowieso keiner angetanzt.