Eichstätt setzt auf Bürgerbeteiligung

Die Altmühl fließt mitten durch das idyllische Eichstätt hindurch. Seit Jahrzehnten schon ist es Thema in der Bürgerschaft und in der Stadtverwaltung, wie beide Ufer besser für die Bevölkerung erschlossen werden können. Wie man Leben und Lebensqualität an den Fluss bringt.

Palettenmöbel an der Altmühl

Ein erster Schritt dazu sind ausgerechnet Palettenmöbel, von engagierten Jugendlichen zusammengezimmert und vom städtischen Bauhof aufgestellt. Die Idee, diese an an mehreren Stellen entlang des Flusses zu platzieren, kam aus der Bevölkerung. Das Ziel: Gerade in Coronazeiten einfach mehr nutzbare Fläche draußen zu haben, erzählt Eichstätts Oberbürgermeister Josef Grienberger (CSU). Zusammenarbeit für die Stadtgemeinschaft. Und genau darum geht es bei der Bürgerbeteiligungsoffensive in Eichstätt auch, sagt der Oberbürgermeister.

"Das ist nicht nur eine Verwaltung, die verantwortlich ist für das, was draußen passiert. Das sind auch nicht nur die Bürger für sich. Sondern es ist das gemeinschaftliche Anpacken. Zusammenarbeiten, austauschen, zusammenhelfen!" - Josef Grienberger (CSU), Oberbürgermeister von Eichstätt

Bürger können sich einbringen - auch online

Bürgerinnen und Bürger können sich in Eichstätt bei Bürgerversammlungen einbringen, im persönlichen Gespräch oder im Internet - zum Beispiel über ein extra eingerichtetes Onlineformular, wo sie ihre Ideen für die Stadtentwicklung beschreiben und abschicken können. Alleine durch das Formular gab es seit Juli bereits 50 neue Vorschläge. Mitreden, mitgestalten und zusammen die Stadt noch lebenswerter machen – für Bewohner und Gäste, so Grienberger. Der Kooperationsgedanke zwischen Bevölkerung und Institutionen in Eichstätt ist dabei eine Kernidee.

Gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Institutionen

Ein weiteres Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und anderen Institutionen: das Podcastprojekt "In einem Eichstätt vor unserer Zeit" von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Angefangen hat es als Uni-Seminar. Doch dann kamen die Verantwortlichen auf die Idee, mit der Tourist-Information zusammenzuarbeiten. "Die Touristinfo hat mit den Studierenden die Idee weiterentwickelt und den Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern hergestellt, die sich dann in die Podcasts eingebracht haben", erzählt Grienberger.