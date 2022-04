Für die Ukraine: Bayerische Feuerwehren schicken Hilfskonvoi

In ganz Bayern sind rund 200 Feuerwehren dem Aufruf des Landesfeuerwehrverbands gefolgt und haben Material gesammelt, dass nun an die Kameradinnen und Kameraden der verschiedenen Feuerwehren in die Ukraine geliefert werden soll. Zum großen Teil haben Freiwillige Feuerwehren, aber auch Werks- und Betriebsfeuerwehren gespendet und das Material zu den zwei Sammelstellen in Unterföhring bei München und in Lauf an der Pegnitz gebracht.

Für die Sammelstelle in Nordbayern in Lauf an der Pegnitz ist Holger Herrmann zuständig, Kreisbrandrat der Feuerwehren im Landkreis Nürnberger Land. Beim Verladen der Materialien erzählt er, was genau geliefert wird: "Wir haben insgesamt 300 Paletten beladen für die Ukraine-Hilfe. Es handelt sich um feuerwehrtechnisches Bedarfsmaterial wie beispielsweise Strahlrohre, Schaummittel, Spreizer und Rettungsscheren".

Acht Feuerwehrautos an die Ukraine gespendet

In Lauf wurden in den vergangenen Tagen bis spät in die Nacht noch Spenden der Feuerwehren aus ganz Nordbayern angenommen. In der Lagerhalle sind die einzelnen Materialen verpackt und beschriftet worden. Rund 30 Feuerwehrangehörige sind dabei im Einsatz gewesen. Wegen der weiterhin geltenden Einfuhrrichtlinien sind alle Paletten genau beschriftet, in den Sprachen Deutsch, Ukrainisch und Polnisch. Doch nicht nur einzelnes Material wurde gespendet, sondern auch acht komplette Feuerwehrfahrzeuge, wie beispielsweise ein Löschgruppenfahrzeug der Feuerwehr Markt Feucht.

Feuerwehrverband hat Kontakte in die Ukraine geknüpft

Während sich die Feuerwehren in Bayern meist mit dem alltäglichen Löschen von Bränden, dem Retten von Menschen und anderen Unterstützungsleistungen beschäftigen, hat die – dagegen eher schlecht ausgestattete – Feuerwehr in der Ukraine gerade mit ganz anderen Gefahren zu kämpfen. Im Kriegsgebiet müssen die Kameradinnen und Kameraden Personen aus völlig zerbombten Gebäuden retten oder Brände nach Raketeneinschlägen löschen. Der übergeordnete Feuerwehrverband in Bayern hat Kontakte in die Ukraine geknüpft, um zu erfahren, was alles benötigt wird. "Wir haben dann Listen bekommen und dieses Material haben wir nach Bedarf angefragt bei den Feuerwehren", sagt Herrmann.

Feuerwehr-Material wird über Polen geliefert

Nun trifft sich die Kolonne aus Nordbayern mit der Kolonne aus Südbayern in Rohrdorf bei Rosenheim. Gemeinsam fahren die Feuerwehrleute dann mit den 31 Transportfahrzeugen weiter nach Krakau in Polen. Die polnischen Behörden verteilen das Material dann an die ukrainischen Feuerwehren.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) machte sich vor Ort ein Bild vom Hilfskonvoi. Dem BR sagte Herrmann: "Das ist ein ganz wichtiges Zeichen echter Solidarität der Feuerwehren untereinander hier quer durch Europa". Diese Hilfsaktion sei nicht selbstverständlich, meinte Herrmann und wünschte den Feuerwehrlern auf ihrem Weg Richtung Ukraine "Eine gute und unfallfreie Fahrt und Gottes Segen!"

Keine ehrenamtlichen Feuerwehren in der Ukraine

Die Spenden aus Bayern können die Feuerwehren vermutlich gut gebrauchen, denn das Feuerwehrsystem in der Ukraine ist völlig anders aufgebaut, als das in Deutschland. Jürgen Walchshöfer, der erste Bürgermeister a.D. der Stadt Dinkelsbühl, kennt die Ukraine und die kommunalen Gegebenheiten sehr gut. "Es gibt dort keine ehrenamtlichen, sondern nur hauptamtliche Feuerwehren", erzählt er im Gespräch mit dem BR. Bis 2017 besuchte Walchshöfer im Auftrag der Hanns-Seidl-Stiftung die Ukraine zwanzig Jahre lang regelmäßig, um Kommunalpolitiker zu beraten. Das Netz der Feuerwehren ist ihm zufolge sehr ausgedünnt.

Aufbau der Freiwilligen Feuerwehren habe funktioniert

"Wenn es in irgendeinem Dorf gebrannt hat, wurde erstmal die Polizei in der nächsten Kreisstadt angerufen", erinnert sich der ehemalige Bürgermeister. Diese Kreisstädte seien allerdings 30 bis 60 Kilometer weit entfernt. "Bis die dann mit ihren Geräten gekommen sind, ist die Hütte im Dorf längst abgebrannt gewesen." Deswegen hat Walchshöfer zusammen mit dem ehemaligen Kreisbrandrat des Landkreises Ansbach, Walter Schwab, die Aufbauarbeit der Freiwilligen Feuerwehren in der Ukraine vorangetrieben. Zwar sei das Wesen der Freiwilligen Feuerwehren "noch stark unterentwickelt", erzählt Walchshöfer, der erste Aufbau aber habe funktioniert.