Für die Salzach als Naturfluss: Kundgebung in Burghausen

Am Samstag ist wieder "Salzach-Tag" - ein Aktionstag, bei der mehrere Vereine und Verbände auf den Zustand der Salzach aufmerksam machen. Zu diesem Anlass findet eine große Kundgebung in Burghausen im Landkreis Altötting statt. Ihr Titel: "Für die Salzach als Naturfluss".

Protest gegen weitere Wasserkraftwerke an der Salzach

Mit einer großen Plättenfahrt, gefolgt von Kajaks und Schlauchbooten, Stand-Up-Paddle-Boards und Schwimmern wollen sich die Natur- und Umweltschützer für eine naturbelassene Salzach einsetzen - für einen Fluss ohne Wasserkraftwerke auf den letzten etwa 60 Kilometern bis zur Mündung in den Inn. In letzter Zeit wurden wieder vermehrt Kraftwerkswünsche an der Salzach von Politikern geäußert. Auch der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch (CSU) setzt sich für ein neues Salzach-Kraftwerk ein. Anfang August hatte er in München ein Gespräch mit dem österreichischen Energieversorger Verbund AG und dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) geführt, der das Projekt unterstützen will.

Umweltschützer wollen Renaturierung

Die grenzübergreifende "Aktionsgemeinschaft Lebensraum Salzach" ist dagegen der Meinung, dass die derzeitige Energiekrise mit Weitsicht und Umsicht gelöst werden müsse und nicht mutwillig die letzten Naturlandschaften zerstören dürfe. Aktuelle Forschungsergebnisse hätten außerdem ergeben, dass für die Sanierung der Salzach keine weiteren Querbauwerke mehr nötig seien. Zielführender sei die Aufweitung des Flussbettes mit renaturierten Ufern.

"Salzach-Tag" findet seit zehn Jahren statt

Seit 2012 wird der sogenannte Salzach-Tag vom Bayerischen Kanu-Verband veranstaltet, der Teil der "Aktionsgemeinschaft Salzach" (ALS) ist. Wie in jedem Jahr sind zahlreiche Ehrengäste sowie die großen Naturschutzorganisationen und –verbände dabei, zum Beispiel der WWF, der Landesfischereiverband Bayern, der Naturschutzbund, der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der BUND Naturschutz Bayern. Los geht’s in Tittmoning im Landkreis Traunstein.