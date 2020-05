"Für die Grundrechte": Bürger protestieren gegen Corona-Regeln

In München haben am Samstag mehrere Bürger für die Einhaltung der Grundrechte demonstriert. Die Polizei München spricht von "Versammlungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise". Demnach richtet sich der Protest vor allem gegen die anhaltenden Corona-Regelungen.

Maximal 50 Demonstranten erlaubt

Unter anderem fanden Versammlungen am Marienplatz, Stachus, Odeonsplatz und Max-Joseph-Platz statt. Angemeldet gewesen seien jeweils zwischen 20 und 50 Demonstranten, so ein Sprecher der Polizei München auf Anfrage des BR. Die Demonstrationen trugen Titel wie "Mahnwache für Grundrechte", "Demonstration für Einhaltung der Grundrechte" oder "Freunde des Grundgesetzes". Nach Angaben der Polizei stehen keine Parteien oder bekannten Aktivisten dahinter. Die Teilnehmer hatten sich vor allem im Internet organisiert, unter anderen in diversen Facebook-Gruppen.

Momentan dürfen stationäre Versammlungen mit maximal 50 Teilnehmern stattfinden, sofern die Teilnehmer Masken tragen und die Abstandsregeln einhalten. Versammlungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise seien in den letzten Tagen immer störungsfrei verlaufen, teilt die Polizei mit. Auch in anderen bayerischen Städten gab es gestern und heute Demonstrationen gegen die Corona-Regeln, etwa in Ingolstadt und Augsburg.