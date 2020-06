Für den Klimaschutz: "Stadtradeln" in Ansbach startet

Für das dreiwöchige "Stadtradeln" haben sich bislang über 150 Radfahrerinnen und Radfahrer bei der Aktion für Ansbach angemeldet.

Kommunalpolitiker gefragt

Die Kampagne ruft vor allem auch Mitglieder des Stadtrates auf, bei der Aktion mitzumachen. Denn um dauerhaft für mehr Radfahrerinnen und Radfahrer zu sorgen, sei eine gute Fahrradinfrastruktur notwendig heißt es von der Kampagne selbst. In dem 21-tägigen Wettbewerb würden Stadträtinnen und Stadträte so auf etwaige Probleme im Radwegenetz aufmerksam werden. Als Kommunalpolitiker seien sie Entscheidungsträger, wenn es um Verbesserungen geht.

Jede Kommune kann mitmachen

"Stadtradeln" ist eine Kampagne des "Klima-Bündnisses", ein Netzwerk europäischer Kommunen, das lokale Antworten auf den Klimawandel entwickelt. Beim "Stadtradeln" kann sich jede Stadt, Gemeinde oder Landkreis registrieren. Voraussetzung ist, mindestens einen Ansprechpartner vor Ort zu stellen. Der Wettbewerb dauert immer 21 Tage und darf im Zeitraum zwischen 1. Mai und 31. Oktober stattfinden. So läuft die Aktion zum Beispiel gerade auch in Neuendettelsau (Lkr. Ansbach) oder beginnt Ende Juni in Gunzenhausen.

Wer am meisten CO² spart, gewinnt

Alle teilnehmenden Kommunen werden je nach Einwohneranzahl in fünf Gruppen eingeteilt. Pro Gruppe werden dann die Kommunen mit den meisten gefahrenen Kilometern und die Kommunen mit den aktivsten beteiligten Kommunalpolitikern ausgezeichnet.