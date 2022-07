Für den guten Zweck: Paddeln mit Bayern1-Moderatoren

Voller Körpereinsatz bei den Bayern 1-Moderatoren Christine Rose und Marcus Fahn. Für die BR-Benefizaktion "Sternstunden" legen sich die beiden gern ins Zeug und pumpen ihr Brett für das Stand Up Paddling (SUP) schweißtreibend in Höchstgeschwindigkeit auf. Gemeinsam mit 31 Schülerinnen und Schülern der achten Klassen der Bertlein-Mittelschule in Lauf soll es ein toller Tag auf dem Wasser werden.

Lehrerin ersteigert Ausflug

Lehrerin Sabine Richter ist regelmäßige Bayern1-Hörerin. Sie zögert nicht lange, als sie den Aufruf des Radiosenders vergangenen November hört: Wer möchte mit den Bayern 1-Lieblingen Marcus Fahn und Christine Rose auf dem Happurger Stausee paddeln? Steigern Sie mit! Das gesammelte Geld verschiedener Bayern1-Aktionen soll benachteiligten Kindern und Jugendlichen zugutekommen. Sabine Richter schreibt Bayern1. Ihre achten Klassen hätten nach zwei Jahren Pandemie wirklich einen Ausflug nötig. Es sei doch eine Zeit der Isolation und Irritation gewesen. Die Schülerinnen und Schüler sollten endlich wieder gemeinsam etwas Schönes erleben. Die Lehrerin wird zwar eigentlich überboten, Bayern 1 findet die Zuschrift aber so sympathisch, dass die SUP-Aktion kurzum zweimal versteigert wird. Die Bertlein-Mittelschule Lauf bekommt auch den Zuschlag.

"Die Klassen sind jetzt richtig wild aufs Wasser, sie haben schon jeden Tag nachgefragt, wann geht es endlich los!?" Sabine Richter, Lehrerin Lauf

Ehrenamtliche Unterstützung

Normalerweise sind SUP-Bretter auf dem Happurger Stausee gar nicht erlaubt. Für den guten Zweck aber wird eine Ausnahme gemacht. Zwanzig Bretter stellt die SUP Garage Simmelsdorf zur Verfügung. Die meisten Jugendlichen standen noch nie auf einem SUP, sind durchaus nervös. Nicht so die 14-jährige Alisa. Sie war unter anderem bereits in Kroatien auf so einem "Surfbrett" gestanden. Der Tag heute ist dennoch etwas ganz Besonderes. Endlich kann sie ihren Freundinnen zeigen, was sie schon gelernt hat.

„Ich habe mich die letzten Tage schon riesig darauf gefreut, so sportliche Sachen gefallen mir einfach gut!“ Alisa, Schülerin aus Lauf

Für das leibliche Wohl der Schülerinnen und Schüler sorgen zusätzlich Bayern-1-Stammhörer. Die hatten im Radio von der Aktion gehört und ließen es sich nicht nehmen, ein Mittagessen zu spendieren.

Standhafte Bayern1-Moderatoren

Christine Rose und Marcus Fahn haben jahrelange Erfahrung auf dem SUP-Brett. Ins Wasser gefallen sind somit beide nicht. Viele Paddelnde nahmen sich daran wohl ein Beispiel. Wer nass wurde, sprang in den meisten Fällen trotz durchwachsenen Wetters freiwillig in den See. Insgesamt ist der sportive Ausflug zugunsten der guten Sache geglückt.