Für den Bürger oder den eigenen Geldbeutel?

Konkret geht es im Bayerischen Landtag ab dieser Woche um die Frage: Haben Abgeordneter ihre politische Stellung ausgenutzt, um sich einen Vorteil zu verschaffen? Zwölf Fällen geht der Untersuchungsausschuss Maske dahingehend nach. Und zwar abseits der bekannten Maskengeschäfte.

Das Ziel ist es, zu untersuchen, ob das "Verhalten, wie es in der Maskenaffäre in besonders krasser Weise zutage getreten ist", noch öfter vorkam, sagt der stellvertretende Ausschussvorsitzende, Florian Siekmann (Grüne). "Es stellt sich die Frage, für wen hat man sich eingesetzt: Für die eigene Geldtasche oder für die Bürger?"

Privat oder politisch: oft ein Graubereich

Dass die Aufgabe schwierig ist, räumt Helmut Kaltenhauser ein, Ausschussmitglied und FDP-Abgeordneter. Manchmal sei die Grenze fließend, "wann jemand als Abgeordneter, als Anwalt oder gar als Interessenvertreter von Unternehmen unterwegs ist". Es gehe dabei auch um eine politische Moral.

Wenn ein Abgeordneter als Anwalt oder Geschäftsmann auftritt, muss er das schon vorher klar kenntlich machen, sagt Kaltenhauser. In den zwölf Fällen, die sich der Untersuchungsausschuss derzeit genauer anschaut, ist das nach Ansicht des FDP-Politikers nicht immer der Fall gewesen. Das ließen manche Zeugenaussagen zumindest vermuten. Und ob die einzelnen Behörden letztendlich einen Abgeordneten nicht doch besser behandeln als den "normalen Bürger", da ist sich Kaltenhauser auch nicht so sicher.

Einsatz für den Wahlkreis oder Privatinteresse?

Ein Beispiel dafür, dass im Untersuchungsausschuss einige Vorgänge ganz unterschiedlich bewertet werden, ist der Fall des CSU-Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner. Er hat für neue Studiengänge in der oberfränkischen Stadt Kronach geworben. Vermieter der Seminarräume für die Studiengänge ist ein Kommunalunternehmen. Baumgärtner ist nach eigenen Angaben "im Angestelltenverhältnis als Vorstand Strategie" in diesem Kommunalunternehmen tätig. Der Ausschuss untersucht nun, ob Baumgärtner, sich womöglich nicht nur für die Entwicklung der Region eingesetzt hat, sondern auch private Vorteile daraus gezogen hat.

Für den Ausschussvorsitzenden Winfried Bausback von der CSU gibt es dafür bislang keine Hinweise: "Dass sich ein Kollege für die Gründung oder für die Ausweitung für einen Hochschulstandort in seiner Region einsetzt, ist aus meiner Sicht Aufgabe eines Abgeordneten, wenn es um die Entwicklung der eigenen Region, wenn es um die Entwicklung Bayerns geht." Auch weil das Kommunalunternehmen eine hundertprozentige Tochter des Landkreises Kronach sei und keine privatwirtschaftlichen Interessen verfolge.

Der Grüne Siekmann bewertet die Sache anders: Bezahlte Vorstandstätigkeiten für Unternehmen zu übernehmen, die etwas mit dem politischen Einsatz zu tun haben – das sollte nach Ansicht des Oppositionspolitikers nicht sein. Und zwar auch nicht, wenn es rechtlich nicht zu beanstanden sei.

Baumgärtner: Erhalte keine Erfolgsprovisionen

Baumgärtner selbst teilt dem BR mit: "Ich bin am Kommunalunternehmen weder beteiligt noch erhalte ich Gewinnbeteiligungen oder Erfolgsprovisionen." Die Detailverhandlungen über Verträge mit dem Freistaat Bayern seien nicht von ihm, sondern von einem Angestellten des Unternehmens durchgeführt worden. Außerdem sei das Kommunalunternehmen jedes Jahr sogar auf Zuschüsse des Landkreises angewiesen. Am kommenden Freitag soll Baumgärtner seine Sichtweise im Ausschuss darlegen.

Nachtlandegenehmigung, Vorkaufsrecht

Ein weiterer Fall, der im Untersuchungsausschuss behandelt wird, betrifft den fraktionslosen Abgeordneten Markus Plenk (früher AfD). Bei ihm wird untersucht, ob er seine politische Stellung ausgenutzt hat, um ein Vorkaufsrecht im eigenen Interesse durchzusetzen – heißt: um ein Grundstück zu erwerben. Plenk selbst beteuert, es sei ihm nicht um seinen persönlichen Vorteil gegangen, sondern darum, das Vorkaufsrecht für Landwirte zu stärken und durchzusetzen. Dass er das Grundstück gerne selbst kaufen wollte, das bestreitet der Abgeordnete allerdings nicht.

Immer wieder taucht bei den Zeugenbefragungen auch der Name Alfred Sauter auf. Sauter war früher Mitglied der CSU-Fraktion und hat bei Maskengeschäften eine zentrale Rolle gespielt. Der Ausschuss untersucht nun, ob Sauter seine Stellung als Abgeordneter genutzt hat, um als Anwalt Profit zu schlagen, etwa, um für Arnold Schwarzenegger eine Nachtlandegenehmigung am Münchner Flughafen zu erwirken. Diese wurde letztendlich allerdings nicht gewährt.

Zeugenaussagen der Landtagsabgeordneten sollen Klarheit bringen

Befragt wurden in den vergangenen Sitzungen vor allem Behördenmitarbeiter. Vom heutigen Montag an sind mehrere Landtagsabgeordnete als Zeugen geladen. Dass die Behörden in den untersuchten Fällen etwas falsch gemacht und Abgeordnete vorteilhaft behandelt hätten, dafür gibt es laut Winfried Bausback von der CSU, dem Ausschussvorsitzenden, bislang keine Anhaltspunkte. Das haben seiner Ansicht nach die Zeugenaussagen der Ministeriumsmitarbeiter ergeben.

Noch dieses Jahr will der Untersuchungsausschuss Maske die Zeugenbefragungen abschließen. Vor Weihnachten wird es dann nochmal besonders spannend. Dann wird die politische Spitze befragt. Als Zeuge soll dann unter anderem auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auftreten. Ein Abschlussbericht könnte laut Bausback bis Ostern vorliegen.

Welche Regeln gibt es für Abgeordnete überhaupt?

Um die Vermischung von Privatinteresse und politischem Mandat zu verhindern, gilt seit April dieses Jahres in Bayern ein neues Abgeordnetengesetz. "Zum einen versuchen wir damit Fälle zu verbieten, die Zweifel an einer Interessenvermengung aufwerfen und zum anderen haben wir Transparenz beschlossen vom ersten Euro an", betont Bausback. Er spricht von einem "wesentlichen Schritt".

Konkret ist es den Abgeordneten seit April 2022 verboten, für Dritte bezahlte Lobbyarbeit zu leisten oder bezahlte Vorträge zu halten, die im Zusammenhang mit dem Mandat stehen. Außerdem dürfen sie in den meisten Fällen keine Geschäfte mehr mit dem Freistaat machen. Darüber hinaus müssen bayerische Landtagsabgeordnete künftig ab dem ersten Euro angeben, wenn sie Geld aus Nebentätigkeiten erhalten. Und sie müssen offenlegen, wenn sie mit drei oder mehr Prozent an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft beteiligt sind. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Geldbuße rechnen.

Der Grünen-Abgeordnete Siekmann nennt das Abgeordnetengesetz einen "Meilenstein" und hofft, dass das noch relativ neue Gesetz künftig vieles verhindert, was im Untersuchungsausschuss Maske momentan untersucht wird. Zum Beispiel mögliche Fälle von bezahltem Lobbyismus.