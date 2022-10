Für den Blackout-Fall: Stadt Augsburg richtet Krisenstab ein

Um auf verschiedene Notfall-Szenarien vorbereitet zu sein, hat die Stadt Augsburg jetzt einen Krisenstab "Energieversorgung" eingerichtet. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts, also eines großflächigen, ungeplanten Stromausfalls in Deutschland, der viele Bürger betrifft, laut Stadt "eher gering" ist, will man sich für mögliche kürzere und regionale Stromausfälle wappnen.

Die Leitung des Krisenstabes übernimmt Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Weitere Mitglieder sind die Ordnungs-, Wirtschafts- und Sozialreferenten der Stadt sowie der Feuerwehrchef Andreas Graber.

Stadt Augsburg: Bürger sollen auch selbst vorsorgen

Außerdem appelliert die Stadt an die Bürger, selbst vorzusorgen. Weber betont, dass es keinen Anlass für Panik oder übertriebene Sorge gebe. "Aber es ist in jedem Fall gut, auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet zu sein. Wir nehmen die Warnungen von Bund und Land vor Stromausfällen und einer Gasmangel-Lage sehr ernst, beobachten die Lage ständig und treffen mit unseren Fachbehörden alle möglichen Vorsorgemaßnahmen, um im Krisenfall gut gerüstet zu sein."

Haushalte sollten Lebensmittel und Frischwasser vorrätig haben

Zu den Vorsorgemaßnahmen, die auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe für Stromausfälle empfiehlt, gehören: Ausstattung jedes Haushalts mit Taschenlampen und Kerzen, haltbaren Lebensmitteln und Frischwasser für einige Stunden, ausreichend Decken, genügend Bargeld im Haus, einem stromunabhängigen Radiogerät und Powerbanks für Handys. Wer selbst gut vorbereitet sei, könne auch Nachbarn oder hilfsbedürftigen Personen unter die Arme greifen, bis staatliche Hilfe eintrifft.

Feuerwehr ist mit Generatoren ausgestattet

Laut Augsburgs Feuerwehrchef Andreas Graber sind die Feuerwehren der Stadt mit mobilen Hochleistungsgeneratoren ausgestattet, um die Notversorgung in den Stadtteilen dezentral gewährleisten zu können. Bei einem Stromausfall können diese Generatoren auch in einem Stadtteil zusammengezogen werden.

An diesem Ort können Bürger im Notfall Informationen bekommen, aber auch Strom für das Erwärmen von Babynahrung oder das Aufladen von Akkus für Beatmungsgeräte. Um die Bevölkerung im Notfall zu alarmieren, ertönen Sirenen, die die Menschen dazu auffordern, das Radio anzuschalten. Trinkwasser-Notbrunnen stehen bereit, um im Notfall die Trinkwasserversorgung aufrecht erhalten zu können.