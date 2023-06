"Für den Akkuschrauber ins Tal joggen": Grüntenhaus eröffnet

Seit inzwischen fast 170 Jahren können Wanderer und Touristen im Grüntenhaus einkehren, übernachten und vor allem die Aussicht genießen - von über 1500 Meter. Dieses Konzept wollen auch die neuen Pächter so fortführen. Seit 1. Mai kümmern sich Felicitas Deutschkämer (26) und Florian Sprinkart (27) aus Burgberg um das traditionsreiche Grüntenhaus.

Für den Akkuschrauber ins Tal joggen – und zurück

Für das junge Paar bedeutete der Schritt in die Selbstständigkeit erstmal viel Arbeit. Die vergangenen Wochen haben sie damit verbracht, das Haus zu entrümpeln, zu putzen, den Gastraum zu renovieren und die Fassade zu weißeln. Auch den Zimmern haben sie einen neuen Look verpasst, berichtet Felicitas Deutschkämer, die eigentlich Sportwissenschaftlerin und Bergläuferin ist. Ihre Sportlichkeit mussten die jungen Pächter in den vergangenen Monaten schon mehrmals unter Beweis stellen: "Wir haben zum Beispiel mal einen Akkuschraber vergessen, da musste dann halt einer von uns ins Tal und wieder hoch joggen", erzählt Felicitas Deutschkämer.

Neue Pächter, alte Herausforderungen

Einen Fahrweg gibt es bisher nicht hinauf zum Grüntenhaus. Und damit stoßen auch die jungen Pächter auf alte Probleme. Es gibt zwar eine Materialseilbahn, mit der Getränke, Lebensmittel und andere notwendige Gegenstände den Berg hochtransportiert werden können, allerdings endet diese am Gipfel. Das heißt alles muss für den Weitertransport zur Hütte in eine zweite Seilbahn umgeladen werden. Das sei umständlich und koste viel Zeit.

Darüber hinaus, sagt Felicitas Deutschkämer, stehen die Renovierungsarbeiten erst am Anfang, meint die junge Pächterin. Das traditionsreiche Haus müsse umfangreich saniert werden. Vor allem auch dafür sei ein Versorgungsweg nötig.

Landratsamt prüft neuen Antrag

Seit Langem gibt es Bestrebungen, den Weg von Burgberg zum Grüntenhaus auszubauen. Bislang ist der am Widerstand von Naturschützern gescheitert. Einem neuen Antrag hat der Burgberger Gemeinderat vergangenes Jahr mehrheitlich zugestimmt. Dieser liegt nun zur Prüfung beim Landratsamt, sagt Bürgermeister André Eckardt (CSU).

Der Wiedereröffnung des Grüntenhauses steht das aber nicht im Weg: Ab dem Wochenende können Wanderer das Traditionshaus am Wächter des Allgäus wieder besuchen. Immer aktuelle Infos gibt es auf der neuen Webseite und dem frisch ins Leben gerufenen Instagram-Kanal.

Grünten soll Teil des Naturparks Nagelfluhkette werden

Der ganze Grünten soll übrigens Teil des Naturparks Nagelfluhkette werden. Daran arbeiten die Gemeinden Rettenberg und Burgberg. Entsprechende Anträge haben sie bereits bei der Regierung von Schwaben und dem Umweltministerium eingereicht. Die Gemeinden versprechen sich davon Unterstützung in Sachen Marketing, aber vor allem bei der Besucherlenkung. Eckardt zum Beispiel berichtet, dass am Grünten inzwischen Tag und Nacht Wanderer unterwegs seien. "Da ist immer Vollgas", so Eckhardt. Wäre der Grünten Teil des Naturparks, gäbe es zum Beispiel Ranger, die informieren könnten, was es bedeutet, naturverträglich am Berg unterwegs zu sein.