Für Demokratie werben: Landtag geht auf Bayerntour

Ein silbern glänzender Trailer aus Kalifornien, verziert mit bayerischem Löwen und weiß-blauen Rauten, soll bald Halt auf den Marktplätzen im Freistaat machen und Passanten anlocken. Durch ganz Bayern soll der neue "LandTruck" des Landtags fahren und dabei für Demokratie werben.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner will so oft wie möglich mit auf Tour gehen: "Das Ziel ist, dass wir rausgehen in die Regionen, vor Ort mit den Menschen ins Gespräch kommen und nicht erwarten, dass die Menschen zu uns kommen."

Gegen Politikverdrossenheit: Aigner wirbt für Verständnis

Nach zwei Jahren Pandemie sind direkte Gespräche mit den Menschen laut Aigner dringend notwendig. Schlagworte wie "Corona-Diktatur" oder das gescheiterte Volksbegehren "Landtag abberufen" hätten das gezeigt. "Wir haben festgestellt in den letzten zwei Jahren, dass wir zu wenig Kontakte haben konnten mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und in den sozialen Kanälen haben wir festgestellt, dass es viel Unverständnis gibt, wie Politik funktioniert", erklärte die Landtagspräsidentin bei der Präsentation des LandTrucks.

"LandTruck" heuer in 17 bayerischen Orten

Der Truck soll in diesem Jahr in 17 bayerischen Orten Halt machen. Start ist am Freitag, den 29.04., in Grafing im Landkreis Ebersberg. Geplant sind unter anderem Lesungen für Schulklassen, moderierte Gesprächsrunden mit der Landtagspräsidentin und ihren Stellvertretern oder spontane Bürgersprechstunden mit Abgeordneten des Landtags. Passanten können außerdem an einem Politik-Quiz teilnehmen oder sich in einer Fotobox so fotografieren lassen, als würden sie im Landtag eine Rede halten.

LandTruck hat den Landtag 265.000 Euro gekostet

Der "LandTruck" ist ein umgebauter Fahrzeug-Anhänger, genauer gesagt ein 1972 in Kalifornien gebauter Airstream-Trailer, der nun für die Zwecke des Landtags hergerichtet wurde und als mobile Bühne auf den bayerischen Marktplätzen aufgebaut werden soll.

Die Kosten für den Airstream-Trailer belaufen sich laut Pressestelle des Landtags auf 265.000 Euro. Finanziert wurde der "LandTruck" aus Geldern, die wegen der Pandemie "zwangsweise eingespart werden mussten“, so Landtagssprecher Eric Markuse. Schließlich hätten in den vergangenen Jahren kaum Events stattgefunden. Das wolle man nun aufholen.