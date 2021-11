Für Clubbesitzer kommt Schließung von Bars und Discos zu spät

Die bayerische Staatsregierung verschärft die Corona-Maßnahmen angesichts der stark steigenden Inzidenzen massiv. Ab kommendem Mittwoch bleiben alle Clubs, Discotheken, Bars, Schankwirtschaften und Bordelle im Freistaat für die nächsten drei Wochen geschlossen. In der übrigen Gastronomie gilt eine Sperrstunde ab 22 Uhr. Nach Ansicht von Andreas Eder, dem Geschäftsführer von "Zauberberg Club & Lounge" in Würzburg, kommen diese Maßnahmen deutlich zu spät.

Clubbetreiber nennt Schließungen überfällige Maßnahme

"Die steigenden Zahlen haben sich auch in den Gesichtern der Leute widergespiegelt. Es ist ein bisschen weniger los gewesen. Es ist eine gewisse Skepsis dagewesen. Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich mir diesen Schritt, den wir jetzt gegangen sind, schon zwei, drei Wochen eher gewünscht", erklärt Ebert und fährt fort: "Dann wären wir vielleicht auch zwei weitere Wochen eher wieder rausgekommen."

Finanzielle Entschädigungen für Ausfälle gefordert

Eder hofft, dass für die Dauer der Zwangsschließung zumindest die Fixkosten erstattet werden: "Also ich habe noch die Hoffnung, dass sich der Staat, der uns jetzt unser Geschäft untersagt, uns in irgendeiner Form eine Kompensation bieten kann, dass wir zumindest die Fixkosten in irgendeiner Form bedeckt bekommen. Dann ist unsere Existenz gesichert. Das ist allerdings abhängig davon, wie lange das jetzt tatsächlich dauert."

Aushilfen gehen leer aus

Besonders bedauert der "Zauberberg"-Geschäftsführer die Situation des Aushilfspersonals, das mit Mühen requiriert worden war: "Was wirklich Sünde ist, ist: Die ganzen Aushilfen, die wir hier beschäftigen, jetzt wiedergefunden haben, finden mussten, nachdem man wieder öffnen durfte. Die haben jetzt von heute auf morgen dann wieder keine Beschäftigung mehr und auch keinerlei Auffangsysteme seitens des Staates."