Für besseres Recycling: Unterwegs mit Chams Müllkontrolleurin

Der Landkreis Cham beschäftigt seit vier Jahren eine Müllkontrolleurin; früher halbtags, inzwischen in Vollzeit. Grund sind immer mehr Fehleinwürfe in Biotonnen und die immer schlechtere Recycling-Quote. Andrea Aschenbrenner kontrolliert deshalb stichprobenartig, was in den Tonnen liegt.

Fehler #1: Asche, Einstreu oder Tüten im Biomüll

Unhygienisch ist ihr Job nicht, sagt Müllkontrolleurin Andrea Aschenbrenner. Denn wenn sie frühmorgens unterwegs ist, öffnet sie nur stichprobenartig die Deckel von Bio-, Papier- und Restmülltonnen, die für die Leerung auf die Straße gestellt wurden und schaut hinein. Durchwühlt wird nichts:

"Ich finde meinen Job abwechslungsreich und sinnvoll. Wenn man erreichen dann, dass die Leute umdenken und besser trennen, ist das doch gut." Andrea Aschenbrenner, Müllkontrolleurin

Nichts für die Biotonne: Biologisch abbaubare Tüten

Die gröbsten Fehler erkennt sie auf den ersten Blick von oben. Bei den Biotonnen sind es meistens die abbaubaren Tüten aus Maisstärke, die als "biologisch abbaubar" verkauft werden, um den Müll im Abfalleimer zu sammeln. Sie sind aber im Landkreis Cham im Biomüll verboten, weil sie im Kompostierwerk zu langsam verrotten. Dort steigt dann der Zeitaufwand, um guten wiederverkäuflichen Gartenkompost herstellen zu können. Auch Einstreu, zum Beispiel von Katzen, Hamstern oder Vögeln, darf nicht in den Biomüll, weil er Tierfäkalien und damit möglicherweise Krankheitskeime enthält. Asche darf ebenfalls nicht hinein, weil sie mit Schwermetallrückständen belastet sein kann, je nachdem, was verbrannt wurde. Wer im Biomüll Tierkadaver entsorgt, bekommt eine Geldstrafe. Denn die müssen in die Tierkörperverwertung.

Fehler #2: Wertstoffe in Papier- und Restmülltonnen

In den Papiertonnen liegen oft Milchtüten. Sie haben aber dort nichts verloren, weil sie aus zwei bis drei verschiedenen Materialen bestehen: Karton, Kunststoff-Folie und teilweise auch noch Aluminium. Das kann nur von speziellen Recyclingunternehmen getrennt werden, nicht von den Altpapierfirmen, sagt Heinrich Helmberger, Leiter Abfallwirtschaft bei den Kreiswerken Cham. Auch in den grauen Restmülltonnen landen immer mehr Wertstoffe, die eigentlich zum Recylinghof gebracht werden oder ganz vermieden werden sollten:

"Weniger Verpackung kaufen, Müll vermeiden - das wäre natürlich richtig. Jeder redet darüber, aber die wenigsten tun es. Viele verzichten zum Beispiel auf das Kochen, kaufen verpackte Fertiggerichte oder etwas aus der Tüte oder aus dem Becher." (Heinrich Helmberger, Kreiswerke Cham)

Im schlimmsten Fall landet alles im Restmüll, ablesbar an den steigenden Mengen. Im Jahr 2010 musste pro Einwohner im Landkreis Cham 92 Kilogramm Rest-und Sperrmüll zur Müllverbrennungsanlage in Schwandorf gefahren werden. Inzwischen sind es 105 Kilo. Das lässt aber die Kosten steigen, argumentieren die Kreiswerke.

Müllkontrolle soll Gebührenerhöhung vermeiden

Wenn Andrea Aschenbrenner "Fehlwürfe", wie sie es nennt, in einer Tonne findet, bekommt der Tonnenbesitzer in den nächsten Tagen einen Brief von den Kreiswerken Cham. Den schreibt sie im Büro, der zweite Teil ihres Jobs. Dabei geht es zunächst um Aufklärung. Nur bei gravierenden Verstößen, Tierkadavern im Müll zum Beispiel, oder bei Wiederholungstätern gibt es Geldstrafen zwischen 25 und 150 Euro: "Wir haben letztes Jahr Verwarnungs-und Bußgelder in Höhe von insgesamt 4.000 Euro verhängt", sagt Heinrich Helmberger von den Kreiswerken Cham. "Außerdem haben wir drei Grundstücke, denen wir die Biotonne ganz entzogen haben, weil’s einfach nicht funktioniert hat. Die Haushalte mussten dann zusätzliche Restmülltonnen beschaffen, damit es denen auch kostentechnisch weh tut."

Kreiswerke für mehr Mülldisziplin

Wenn die Kreiswerke nicht gegensteuern und für mehr Mülldisziplin sorgen, steigen die Entsorgungskosten und am Ende die Müllgebühren für alle. Deshalb hat der Werkausschuss im Kreistag Cham auch entschieden, sich ganztags eine Müllkontrolleurin im Landkreis zu leisten.

Recycling ist besser als sein Ruf

Das Gerücht, dass am Ende alles aus den Recycling-Containern sowieso wieder zusammengeschmissen und verbrannt wird, hört man oft. Aber es stimmt nicht, sagt Helmut Helmberger. In die Müllverbrennung wandern höchstens schlecht recycelbare Misch-Kunststoffe, sagt er. Joghurtbecher dagegen, die man übrigens "löffelrein" einwerfen soll, können sehr gut recycelt werden. Aus ihnen werden zum Beispiel Kabelkanäle gemacht. Andere Kunststoffe, wie etwa Shampoo-Flaschen, werden zumindest "downgecycelt". Man kann zum Beispiel Parkbänke daraus machen.

Metallverwertung funktioniert sehr gut bei Dosen

Sehr gut funktioniert die Metallverwertung bei Dosen und die Wiederverwertung von Glas. Dabei macht es absolut Sinn, es farblich getrennt zu sammeln. Vor allem für Weißglas sind die Anlieferkriterien bei den Glasfabriken, die die Scherben wieder einschmelzen, hoch. Nur aus korrekt sortiertem Altglas kann wieder eine bestimmte Glasfarbe werden. Auch Papier und Pappe können sehr gut wiederverwertet werden. Inzwischen bekommen die Kreiswerke für Altpapier auch wieder mehr Geld. Es ist also gefragt.