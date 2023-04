Für besseren Zustand der Fränkischen Saale: Fische ausgesetzt

In der Fränkischen Saale leben immer weniger Fische. Laut dem Bezirk Unterfranken bestehe die Gefahr, dass Fischarten in dem Fluss im Laufe der Jahre aussterben. Deshalb will der Bezirk die rückläufigen Fischbestände stützen und hat jetzt Fische in dem Nebenfluss des Mains nahe Bad Bocklet ausgesetzt. Darunter sind 500 Nasen, 650 Gründlinge und 50 Karpfen.

Nur noch wenige Nasen in der Fränkischen Saale

Die Fischart Nase ist schon jetzt selten, sie steht auf der Roten Liste der bedrohten Arten. Fischereifachberater Michael Kolahsa vom Bezirk Unterfranken geht davon aus, dass auch Gewässerverschmutzungen und Querbauwerke wie Talsperren oder Staustufen dafür gesorgt haben, dass Nasen in der Fränkischen Saale heute nur noch selten vorkommen.

Fische haben ökologische Funktion

Die neu ausgesetzten Fische haben vor allem eine ökologische Funktion. So halten die Nasen zum Beispiel die Kiesbänke in der Fränkischen Saale sauber. Das ist für alle kieslaichenden Fischarten wie die Bachforelle sehr wichtig. Die ausgesetzten Fische helfen also dabei, den ökologischen Zustand der Fränkischen Saale zu verbessern.

Laut Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen ist der Fluss "in einem mäßigen, zum Teil auch unbefriedigendem ökologischen Zustand". Doch das soll sich bis 2027 ändern. In der Wasserrahmenrichtlinie der EU ist das Ziel festgesetzt, dass Flüsse, Seen, Bäche und Grundwasser in der Europäischen Union bis spätestens 2027 in einen guten ökologischen und chemischen Zustand versetzt werden.

Ökologischer Zustand der Fränkischen Saale muss sich bessern

"Den guten ökologischen Zustand gemäß der Zielvorgabe der Wasserrahmenrichtlinie hat die Fränkische Saale noch nicht erreicht", sagt Fischereifachberater Michael Kolahsa. Fische könnten sich dort aktuell nicht selber reproduzieren. Es fehle etwa an geeigneten Kiesbänken, auf denen die Nase aber auch andere Fischarten wie die Bachforelle laichen können. Kolahsa hofft, dass die ausgesetzten Fische in der Fränkischen Saale groß werden: "Die werden so nach drei bis vier Jahren geschlechtsreif. Und wenn alles gut passt, auch der Lebensraum, dann haben wir die Möglichkeit, dass die sich wieder eigenständig vermehren."

Auch das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen sieht "zwingend Handlungsbedarf, um den guten ökologischen Zustand bis 2027 zu erreichen". Neben den Fischen, die auch in den nächsten Monaten noch ausgesetzt werden, gibt es weitere Maßnahmen, um das Ziel eines guten ökologischen Zustands zu erreichen. Eine davon ist etwa die ökologische Bewirtschaftung eines möglichst durchgehenden Uferstreifens.

Gewässer in Unterfranken leiden unter Hitze

Die Fränkische Saale ist nicht das einzige Gewässer in Unterfranken, dem es ökologisch nicht gut geht. Anderen Gewässern wie dem Main machen etwa wochenlange Hitzewellen in den Sommermonaten zu schaffen. In den Nebenarmen des Mains bekommen die Fische dann weniger Sauerstoff als im offenen Fluss. Im Königmarksee bei Röthlein im Landkreis Schweinfurt gab es im September 2022 ein Fischsterben wegen der langanhaltenden Hitze und Trockenheit.