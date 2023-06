Für besseren ÖPNV: Museumsbahn fährt durch Fränkische Schweiz

Eine Fahrt mit der Dampflok in der Fränkischen Schweiz ist immer eine Reise wert. Am Sonntag können Fahrgäste eine ganz neue Strecke mit der Museumsbahn entdecken. Anlässlich des Stadtjubiläums von Ebermannstadt fahren Agilis- und Museumsbahn von Forchheim bis nach Behringersmühle und zurück. Damit soll auch die Mobiliätskampagne in der Fränkischen Schweiz unterstützt werden.

Jeweils zwei Sonderfahrten geplant

Normalerweise bietet die Museumsbahn nur Fahrten ab Ebermannstadt bis Behringersmühle an. Umgekehrt verkehrt die Agilis-Bahn im Stundentakt auf der Strecke Ebermannstadt – Forchheim hin und zurück. An diesem Jubiläums-Sonntag fahren beide Anbieter zweimal die volle Strecke von Forchheim bis nach Behringersmühle. Damit will das Aktionsbündnis aus zwölf Gemeinden in der Fränkischen Schweiz auf seine Forderung nach einer besseren Anbindung des Öffentlichen Nahverkehrs in der Region aufmerksam machen.

Unter anderem will das Aktionsbündnis zeigen, dass eine Ausweitung der Bahnstrecke nach Behringersmühle eine sinnvolle Ergänzung des Öffentlichen Nahverkehrs in der Region wäre. Die Eisenbahnstrecke stehe zwar unter Denkmalschutz, lasse sich aber für den ÖPNV reaktivieren, so die Bürgermeisterin von Ebermannstadt, Christiane Meyer (NLE/FW).

Podiumsdiskussion im Zug

Am Freitagabend wird Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) einen Förderbescheid für die weitere Instandsetzung der Museumsbahn übergeben. Mit Mitteln der Denkmalförderung soll damit bis 2028 die historische Infrastruktur der Museumsbahn für die kommenden Jahrzehnte fit gemacht werden. Bereits seit 2020 konnte mit Unterstützung der Oberfrankenstiftung und einem Investitionsvolumen von rund einer Mllion Euro die Sanierung von sechs historischen Brücken der Wiesenttalbahn realisiert werden.

Interessant dürfte deshalb auch eine Podiumsdiskussion im Agilis-Zug um 16 Uhr werden. Mit dabei: Bärbel Fuchs von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, BEG, und der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (FW). Die BEG ist der Auftraggeber für den Personennahverkehr. Sie bestimmt den Fahrplan, die Umsteigemöglichkeiten und die Mindestsitzplatzkapazitäten auf allen Strecken des Regionalverkehrs in Bayern.

Jubiläumssonntag: 700 Jahre Ebermannstadt

Ebermannstadt feiert an diesem Sonntag sein 700-jähriges Jubiläum. Zum großen Fest ist ein Markt mit 65 Ausstellern geplant, sowie Vorführungen historischer Gewerke und einem Programm für Kinder. Bereits um 09.03 Uhr startet die Museumsbahn ihre erste von mehreren Fahrten: Los geht es auf der Strecke von Ebermannstadt nach Forchheim. Eingesetzt werden am Sonntag die Dampflok 64 491 und Diesellok V60 114. Normale Fahrkarten des ÖPNV werden nicht akzeptiert. Am Abend findet zudem eine Konzertfahrt mit der Dampflokbahn von Ebermannstadt nach Behringersmühle und zurück statt. An Bord is die Sopranistin Ralli Bogdan.

Mobilitätskampagne kämpft für besseren ÖPNV

In der Fränkischen Schweiz wird derzeit eine Pendlerbefragung zum ÖPNV durchgeführt. Ein Aktionsbündnis aus zwölf Kommunen möchte damit aufzeigen, was verbessert werden müsste, um den Öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum attraktiver zu gestalten.

Bereits seit langem versuchen die Gemeinden die Politik auf die Probleme des ÖPNV auf dem Land aufmerksam zu machen. Sie fordern unter anderem verbesserte Busanbindungen, eine bessere Taktung der Wiesenttalbahn und einen Ausbau der Bahnstrecke bis nach Behringersmühle.