Für bessere Gesellschaft: Bayern 2 sucht das "Gute Beispiel"

Die Aktion "Gutes Beispiel" feiert Jubiläum: Bayern 2 zeichnet zum zehnten Mal bayerische Initiativen und Projekte aus, die für ihr Engagement Anerkennung verdient haben.

Im vergangenen Jahr ging der erste Preis an das "Zukunftshaus" in Würzburg, ein Projekt zur Förderung nachhaltigen Konsums. 2023 wurde die Initiative "Rettungsschwimmer" aus Tegernbach/Rudelzhausen ausgezeichnet. 2022 gewann das Projekt "Icebreaker" aus Nürnberg, das über Depressionen im Jugendalter aufklärt. 2021 hatte das "Hotel einsmehr" in Augsburg gewonnen, in dem Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten.

Gutes Beispiel: Bisher 45 ausgezeichnete Projekte

Mehr als 3.300 Einsendungen gab es seit Beginn des jährlichen Wettbewerbs im Jahr 2016, insgesamt wurden seitdem 45 Projekte ausgezeichnet.

Bewerbungen fürs "Gute Beispiel 2025" sind ab sofort und noch bis 17. März möglich. Zu gewinnen gibt es Preisgelder in Höhe von insgesamt 15.000 Euro, gestiftet von Sponsoren. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wählt eine Jury fünf Projekte für die Endrunde aus.

Jury-Mitglied Verena Bentele neugierig auf das Engagement in Bayern

Mitglied der Jury ist in diesem Jahr unter anderem Verena Bentele, Vorsitzende des Sozialverbands VdK und einstige paralympische Goldmedaillengewinnerin. "Ich durfte schon vor fünf Jahren in der Jury mitarbeiten und freue mich wahnsinnig auf die Arbeit. Ich erfahre so, was es für tolles Engagement in Bayern gibt", betonte sie zum Auftakt der Aktion "Gutes Beispiel 2025".

Ab 5. Mai entscheidet das Publikum über die endgültige Platzierung der fünf Finalisten. Die Preisverleihung findet am 14. Mai in Nürnberg statt.