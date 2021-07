Für Bamberger Schüler gilt wieder Maskenpflicht am Platz

Am 1. Juli war in Bayern die Maskenpflicht für Schüler an vielen weiterführenden Schulen am Sitzplatz im Klassenzimmer abgeschafft worden. Aufgrund der im bayerischen Vergleich hohen Sieben-Tage-Inzidenzen in Stadt und Landkreis Bamberg gilt sie dort ab Montag wieder.

Maskenpflicht für Schüler wegen konstant hoher Corona-Inzidenz

Demnach müssen Schülerinnen und Schüler ab der fünften Jahrgangsstufe wieder eine Maske am Platz im Unterricht tragen. Damit folge man der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, heißt es aus dem Landratsamt. Der Inzidenzwert in Stadt und Landkreis Bamberg liegt heute zum dritten Mal in Folge über 25. Aktuell beträgt die Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) in der Stadt Bamberg 31,0 und im Landkreis 28,5.

Hohes Infektionsgeschehen an Schulen im Raum Bamberg

Bereits gestern war eine entsprechende Maskenpflicht angekündigt worden. Schließlich werde derzeit ein Schwerpunkt des Infektionsgeschehens in den Schulen festgestellt, so Susanne Paulmann, Leiterin des Gesundheitsamtes am Landratsamt Bamberg. In den zurückliegenden beiden Wochen gab es dort 21 Neuinfektionen in zehn Schulen. Mehr als 200 Menschen mussten in Folge dieser Infektionen in Quarantäne. "Das macht derzeit knapp die Hälfte des Infektionsgeschehens in Stadt und Landkreis Bamberg aus", so Paulmann.