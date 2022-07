Warum es für Alpengletscher ein besonders schlimmes Jahr ist

Die Gletscher in den Alpen - wie an der Zugspitze der Schneeferner - sind in diesem Jahr besonders schneearm. Hinzu kommt noch mildes Wetter, das die Gletscher in diesem Jahr stark abschmelzen lassen könnte. Der Glaziologe Christoph Mayer von der Akademie der Wissenschaften in München rechnet damit, dass eine Rekordschmelze drohen könnte. Selbst wenn dieser Sommer verglichen mit den vergangenen zehn Jahren eher durchschnittlich warm werden würde, so der Glaziologe.

Schnee als Nahrung des Gletschers fehlt

Der schneearme Winter in diesem Jahr sei für die Gletscher der Alpen aus zwei Gründen schlecht, erklärt Christoph Mayer. Zum einen, weil Schnee fehlt, aus dem sich neues Gletschereis bilden kann. Zum anderen, weil die Schneedecke, die Gletscher vor der Sonneneinstrahlung schützen würde, gering ist. Die Schneedecke reflektiert das Sonnenlicht. Wenn der Gletscher quasi "blank" daliegen würde ohne Schnee, schmilzt er viel schneller. Ein weiteres Phänomen würde den Gletschern in diesem Jahr zusätzlich zu schaffen machen, der Saharastaub. Dieser bildet eine dunkle Schicht auf der Schneedecke und sorgt dafür, dass diese schneller abschmilzt, sagt der Glaziologe

Nur noch 15 Jahre Gletscher auf der Zugspitze?

Till Rehm ist Geophysiker und seit 2007 regelmäßig auf dem Schneefernerhaus an der Zugspitze. Er beobachtet seit vielen Jahren, wie der Gletscher, der "vor seiner Tür" liegt, immer weniger wird: "Es ist traurig zu sehen, wie schnell das geht. So ein Gletscher braucht viele tausend Jahre, bis er wächst und jetzt schmilzt er so schnell. Das ist schon sehr bedenklich."

Zum Hintergrund: "Bayerische Alpen bald ohne ewiges Eis"

Ein neuer Bericht der Bayerischen Kommission für Glaziologie rechnet damit, dass der Schneeferner Gletscher an der Zugspitze in zehn bis 15 Jahren verschwunden ist. Versuche der Liftbetreiber, Teile des Gletschers mit weißen Folien zu schützen, sei letztendlich eingestellt worden, weil der Aufwand in der Summe einfach zu groß sei, so Till Rehm. Auch Glaziologe Christoph Mayer hält dieses Verfahren für nicht hilfreich, um die Gletscher zu schützen. Eine neue, theoretische Studie aus der Schweiz habe zudem ergeben, dass der Aufwand sich nicht lohnen würde, selbst wenn man versuchen würde, die Gletscher künstlich zu beschneien, um sie so zu erhalten.

Gletscher als Indikator für den Klimawandel

Am Abschmelzen der Gletscher könne man sehr gut sehen, wie sich auch das Klima verändert, sagt Mayer. Während der Mensch höchstens erkennen würde, wie sich das Wetter ändere, zeigen die Gletscher der Alpen den Klimawandel an. Der mittlere Zustand über 30 Jahre, so wie Klima definiert werde, sei hervorragend anhand der Gletscher zu erkennen. Sie seien deshalb ein guter Indikator für Klimaveränderungen. Mayer rechnet damit, dass die Gletscher in den bayerischen Alpen wie der Schneeferner auf der Zugspitze oder das Blaueis in den Berchtesgadener Alpen in absehbarer Zeit ganz verschwunden sein werden.

Ereignisse wie am Marmolatagletscher in Zukunft vermehrt möglich

Dass Teile von Gletschern an besonders steilen Stellen in Zukunft öfter abstürzen, wie zuletzt am Marmolatagletscher, sei aufgrund extremer Temperaturen denkbar, so Glaziologe Christoph Mayer.

Das Ganze sei ein temporärer Prozess, da die Gletscher schmelzen. Auf lange Sicht würden solche Abbrüche verschwinden, weil auch die Gletscher verschwinden würden, sagt Mayer. Mit dramatischen Gletscherabbrüchen wie in Südtirol sei in Bayern allerdings nicht zu rechnen, da die Gletscher hier dafür nicht das Potential hätten.