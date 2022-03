Für 7,6 Millionen Euro: Kemmern rüstet Hochwasserschutz nach

In Kemmern am Main wird der bestehende Hochwasserschutz wegen der gestiegenen Hochwassergefahr durch Klimaveränderungen nachgerüstet. Mit dem Spatenstich haben die Baumaßnahmen offiziell begonnen.

Hochwasserschutz soll verlängert und erhöht werden

Im Zuge des Projekts sollen die bestehenden Deiche in den kommenden zwei Jahren auf über zwei Kilometer verlängert und bis zu einem Meter erhöht werden. Im Jahr 2003 wurde in der Gemeinde am Main ein Rekordpegelstand von über sieben Metern erreicht. "Wir haben die Aufgabe, unsere Gewässer auf Vordermann zu bringen", so Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) beim Spatenstich.

Der Schutz vor Hochwasser sei eine zentrale staatliche Zukunftsaufgabe. Bis Ende 2030 solle für zusätzlich rund 150.000 Menschen in Bayern der Grundschutz hergestellt werden, das bedeute Schutz vor einem sogenannten Jahrhunderthochwasser.

250 Arbeitsplätze entstehen durch Baumaßnahmen

Mit den neuen Deichen werde die Gemeinde nachhaltig vor Hochwasser geschützt. Über 2.500 Einwohner und 250 Arbeitsplätze profitieren laut der Gemeinde von diesem Projekt. Die Gesamtkosten betragen rund 7,6 Millionen Euro. Daran beteiligt sich der Freistaat Bayern mit rund 70 Prozent, die Gemeinde übernimmt rund 30 Prozent.