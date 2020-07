Einzelhändler in Mittelfranken: Kreativ gegen Corona

Das Smartphone und Sabrina Zehmeister - seit dem Corona-Lockdown sind sie quasi beste Freunde. Weil die Zirndorferin, wie andere Einzelhändler auch, ihre Modeboutique 'Trendhaus' zeitweise geschlossen halten musste, war sie gezwungen, kreativ auf Kundenfang zu gehen.

Live-Shopping im Internet

Ganz nach dem Motto "Wenn der Kunde nicht zu mir kommt, komme ich zum Kunden" eröffnete Sabrina Zehmeister ein virtuelles Ladengeschäft. Das konnten ihre Kundinnen auch während des Lockdowns nach Lust und Laune betreten. "Jeden Morgen um 10 Uhr bin ich live gegangen auf Facebook", erzählt die 35-Jährige. "Da hab ich immer präsentiert, was ich Neues im Laden habe.“ So animierte sie ihre Kundinnen zum Shoppen. Als zusätzliches Gimmick bot sie außerdem Online-Beratungstermine über Video-Konferenzen an. Das sicherte ihr das wirtschaftliche Überleben. Am Anfang lief das virtuelle Shopping noch ein wenig holprig, was vor allem der Technik geschuldet war, doch dann sei sie gut in ihre neue Aufgabe reingewachsen.

Handelsverband: "Der Handel muss da sein, wo der Kunde ist."

Dass der Handel da sein müsse, wo der Kunde ist, diese Meinung vertritt auch der bayerische Handelsverband. Handelsverband-Sprecher Bernd Ohlmann spricht von etwa 30 bis 35 Prozent weniger Kunden für den Handel im Zuge der Corona-Krise - und zwar bayernweit und branchenübergreifend.

Allerdings gebe es auch Corona-Gewinner wie zum Beispiel Fahrradgeschäfte, Bau - und Heimwerkermärkte. Die Modebranche aber gehöre eher zu den Verlierern. "Einkaufen mit Maske ist so beliebt wie Zahnschmerzen", sagt Bernd Ohlmann. Vielen Unternehmen stünde das Wasser bis zum Hals. Worauf es nun also mehr denn je ankommt, sind innovative Konzepte zur Kundenbindung.

Chance für den Einzelhandel: Regional gemeinsam online gehen

Der bayerische Handelsverband rät deshalb, dass Unternehmen sich branchenübergreifend zusammenschließen sollten. Am besten mit einem gemeinsamen Internet-Auftritt. Man müsse die Krise als Chance für die Zukunft begreifen, sagt Handelsverband-Sprecher Bernd Ohlmann.

Stärke des Einzelhandels: Online und doch persönlich

Sabrina Zehmeister könnte ein Konzept zur Stärkung des Einzelhandels gefunden haben. Auch wenn nicht von Anfang an klar war, ob die Idee vom virtuellen Live-Shopping greift. Doch der Erfolg gibt ihr Recht: Viele ihrer langjährigen Stammkundinnen finden die Mischung vom stationären und Online-Handel gut. Zudem konnte die Zirndorferin mit der persönlichen Online-Beratung auch neue Kundenfelder generieren. Ihre Mode verkauft die Zirndorferin jetzt nicht mehr nur an Menschen aus der Umgebung, sondern auch an Kundinnen aus Hamburg, Leipzig, Frankfurt und sogar aus Frankreich und der Schweiz.