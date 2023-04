Für 200 Millionen Euro: Klink am Europakanal wird ausgebaut

In Erlangen ist am Donnerstagvormittag der Grundstein für den Ausbau der Klinik am Europakanal gelegt worden. Nach dem Ausbau soll das dann knapp 40.000 Quadratmeter große Krankenhaus für Psychiatrie, Psychosomatik und Neurologie über insgesamt 387 Betten verfügen, teilen die Bezirkskliniken Mittelfranken mit.

Baukosten von rund 200 Millionen Euro

Die Baukosten werden auf rund 200 Millionen Euro geschätzt. Davon werden mehr als 120 Euro unter anderem durch den Freistaat Bayern gefördert. Der Ausbau soll in vier Bauabschnitten erfolgen, und voraussichtlich im Jahr 2035 fertiggestellt werden. "Mit der heutigen Grundsteinlegung schaffen wir für Psychiatrie, Psychosomatik und Neurologie ein zukunftsweisendes, überregionales Behandlungszentrum", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der Grundsteinlegung.

Zweite grundlegende bauliche Neuausrichtung

Das Klinikum am Europakanal erfahre zum zweiten Mal in seiner langjährigen Geschichte eine grundlegende bauliche Neuausrichtung. Bereits in den 1970er-Jahren wurde die Klinik aus der Stadtmitte Erlangens auf das Areal am Europakanal verlegt. Das psychiatrische Behandlungsangebot in Erlangen umfasst die Bereiche Psychiatrie, Sucht, Psychotherapie und Psychosomatik sowie Forensische Psychiatrie.

Abteilung für Hörgeschädigte in Süddeutschland einzigartig

Dazu kommt ein eigenes Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation. Außerdem gibt es eine Abteilung für Hörgeschädigte, die im süddeutschen Raum nach Angaben der Bezirkskliniken Mittelfranken einzigartig ist. Neben der stationären Versorgung gibt es auch ambulante und tagesklinische Angebote.