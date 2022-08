Für 2,50 Euro zur Bamberger Sandkerwa

In den engen, romantischen Gassen der Bamberger Altstadt startet am Donnerstag die 72. Sandkerwa. Um 18.00 Uhr findet im Festzelt am Leinritt die offizielle Eröffnung des Volksfestes unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Staatsministerin Melanie Huml (CSU) statt. Die Veranstalter erwarten an den fünf Tagen rund 200.000 Besucher.

Eintrittsgeld soll Bamberger Sandkerwa absichern

In diesem Jahr kostet die Sandkerwa am Abend erstmals Eintritt: ab 18 Uhr 2,50 Euro. Die Veranstalter hatten das Volksfest bisher durch den freiwilligen Kauf von Festabzeichen finanziert. Der neue Unkostenbeitrag soll die Kirchweih aufgrund von steigenden Kosten absichern. In der Altstadt wird es sechs Eingänge geben. Auch im Vorverkauf können die Festabzeichen erworben werden. Wer ein Ticket für alle fünf Tage kaufen möchte, bezahle 6 Euro, so Sandkerwa-Geschäftsführer Jürgen Wirth.

Zum Artikel: Hilfe gegen den Kater am Morgen danach

Ein Feuerwerk zum Sandkerwa-Ende

Die Sandkerwa findet in diesem Jahr nach zweijähriger Corona-Pause erstmals wieder vom 25. bis zum 29. August statt. Sie erinnert an die Weihe der Kirche St. Elisabeth in der Sandstraße und zählt zu den größten und beliebtesten Volksfesten in Bayern. Die 72. Sandkerwa endet am Montagabend mit einem großen Feuerwerk.