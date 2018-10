vor 23 Minuten

Fünfköpfige Familie bei Dunkelheit am Königssee gerettet

Einsatzkräfte der Bergwacht und der Wasserwacht Berchtesgaden haben am Dienstagabend eine fünfköpfige Familie am Königssee gerettet. Der Vater, die Mutter, die neun und 16 Jahre alten Kinder sowie die 80-jährige Oma saßen dort in der Dunkelheit fest.