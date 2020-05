Fünfjähriger Halbwaise verklagt Heilpraktikerin

Die zentrale Frage in dem Prozess, der am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht (OLG) in München begonnen hat, lautet: Hat die Heilpraktikerin der an Gebärmutterhalskrebs erkrankten Frau dazu geraten, eine Strahlentherapie abzubrechen oder nicht? Kläger ist der kleine Sohn der Frau - vertreten durch seinen Vater. Der fordert Schmerzensgeld und Schadenersatz für sein Kind in Höhe von insgesamt rund 170.000 Euro.

Schmerzensgeld-Klage scheitert in erster Instanz

Das Landgericht Passau hatte die Klage des Jungen in erster Instanz abgewiesen, der Kläger zog vor das Oberlandesgericht (OLG). Auch ein Strafprozess gegen die Heilpraktikerin vor dem Landgericht Passau war bereits im April 2018 eingestellt worden. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete auf fahrlässige Tötung.

Mit Schlangengift gegen Gebärmutterhalskrebs

Als der Junge im April 2015 geboren wurde, war seine Mutter schon krank. Er kam per Kaiserschnitt früher auf die Welt, damit der Tumor, der sich am Gebärmutterhals der Frau ausbreitete, behandelt werden konnte. Weniger als zwei Monate später aber brach sie die Strahlentherapie ab, von ihrer Heilpraktikerin wurde sie unter anderem mit Präparaten aus Schlangengift, sogenannten Horvi-Präparaten, behandelt. Sie habe, so stellt es die Klägerseite dar, schulmedizinische Ratschläge angezweifelt und "massiv auf die Geschädigte eingewirkt", sagt Anwalt Marcel Vachek vor dem OLG.

Heilpraktikerin verweist auf freien Willen der Patienten

Die Beklagte streitet das ab. Es sei der freie Wille ihrer Patientin gewesen, die Strahlentherapie abzubrechen. Im Übrigen wäre ihr Tod wahrscheinlich auch bei einer Fortsetzung der Therapie nicht zu verhindern gewesen. Ein sachverständiger Heilpraktiker spricht am Donnerstag vor Gericht dagegen von einer "roten Flagge für einen Behandler". Es sei nicht verständlich, warum die Warnsignale nicht erkannt wurden. Der Patientin sei wegen Verschlechterung der Symptome eine Strahlentherapie zu raten gewesen.

Witwer will Berufsverbot für Heilpraktikerin

Der Vater des Jungen hat vor dem Oberlandesgericht München ein Ziel: "dass diese Frau niemanden mehr behandeln darf". Er wolle andere davor warnen, sich bei einer Krebserkrankung auf eine derartige Behandlung einzulassen.

Eine Entscheidung in dem laufenden Zivilverfahren steht laut einem Gerichtssprecher noch aus.