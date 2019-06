vor etwa einer Stunde

Fünfjährige reist aus Langeweile alleine mit dem Zug

Ein fünfjähriges Mädchen ist aus dem Garten der Eltern ausgebüxt und allein mit der S-Bahn nach Nürnberg gefahren. Am Dienstagabend war das Mädchen laut Polizei in Postbauer-Heng (Lkr. Neumarkt in der Oberpfalz) in den Zug eingestiegen.