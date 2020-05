Fünffach überzeichnet: Münchner Bürgeranleihe erfolgreich

Seit knapp drei Monaten können Münchner sogenannte Bürgeranleihen erwerben. Sie bekommen feste Zinsen, die Stadt München bekommt dafür Geld in die Kasse. 120 Millionen Euro waren das Ziel der Stadt. Das Konzept ist aufgegangen. Die Stadt konnte das angestrebte Geld einnehmen. Laut Stadtkämmerei war die Anfrage von Anlegern sogar so groß, dass man gut fünfmal so viel hätte einnehmen können.

Bürgeranleihen für das städtische Vorkaufsrecht

Das festverzinsliche Wertpapier war demnach mehr als fünffach überzeichnet. Wäre es also nach den Anlegern gegangen, hätte die Stadt auch eine Anleihe in Höhe von 630 Millionen Euro platzieren können. Das Wertpapier war speziell auf den Otto-Normal-Investor-Geldbeutel ausgerichtet, die Mindeststückelung betrug 1.000 Euro. Laut Kämmerei hatten Privatanleger ein besonders hohes Interesse an dem städtischen Socialbond.

Das Geld wird nach Angaben der Stadtkämmerei dazu verwendet, das städtische Vorkaufsrecht zu finanzieren. Außerdem floss ein Teil in den Bildungscampus Freiham im Westen von München.