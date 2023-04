Fünfeinhalb Marathons: Extremläufer starten in Dietfurt

Am Freitag (14.04.) starten ab 9 Uhr wieder Ultraläufer zu dem bekannten Extremlauf in Dietfurt an der Altmühl. 153 Läufer haben sich laut Veranstalter in diesem Jahr zum Jurasteig Nonstop Ultratrail - kurz JUNUT – angemeldet.

Fünfeinhalb Marathons am Stück laufen

Bei dem Extremlauf bewältigen die Sportler fünfeinhalb Marathons, insgesamt 239 Kilometer sowie 7.500 Höhenmeter. Die Teilnehmer, darunter auch 34 Frauen, kommen größtenteils aus Deutschland, aber auch aus Belgien, Dänemark, den Niederlanden, Österreich und aus der Schweiz.

13 Tagesetappen in 54 Stunden

Die Route führt über den Jurasteig von Dietfurt an der Altmühl über Riedenburg, Kelheim, Bad Abbach, Schönhofen, Kallmünz, Schmidmühlen, Hohenburg, Kastl, Habsberg/Oberwiesenacker, Deining und Holnstein zurück zum Ausgangspunkt.

Der Jurasteig ist ein Wanderweg im Mittelgebirge. Die Teilnehmenden laufen bei Tag und Nacht. Die Wege sind steil, schmal, steinig, teilweise ausgesetzt und erfordern - vor allem auf den ersten Etappen - absolute Trittsicherheit. Normalerweise ist der Wanderweg auf 13 Tagesetappen ausgelegt. Die Ultraläufer müssen ihn in höchstens 54 Stunden schaffen.

Extremlauf ist wetterabhängige Veranstaltung

Im vergangenen Jahr musste der Lauf in der Nacht von Freitag auf Samstag wegen eines Sturms abgesagt werden. Die Veranstalter hoffen darum am Wochenende auf gutes Wetter.

Ein Sturm ist heuer aktuell aber nicht vorhergesagt. Heute herrscht in der Oberpfalz stark bewölktes bis trübes Wetter und es fällt zeitweise Regen. Die Topwerte liegen zwischen 9 und 11 Grad. Am Samstag wird es ebenfalls trüb und es regnet zum Teil länger anhaltend. Dabei wird es nicht wärmer als 8 bis 10 Grad. Am Sonntag bleibt der Himmel wolkenverhangen, vereinzelt kommt es zu Schauern. Die Temperaturen erreichen 11 bis 13 Grad.