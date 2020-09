vor 25 Minuten

Fünfeinhalb Jahre Haft nach Tod eines Rentners in Bayreuth

Eigentlich sollte der Angeklagte wegen eines Raubmords an einem Rentner in Bayreuth für mindestens 15 Jahre hinter Gitter. Aber in einem neu aufgerollten Prozess konnte ihm die Tat nicht nachgewiesen werden. Das neue Urteil: fünfeinhalb Jahre.