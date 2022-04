Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B26 bei Eltmann

Ein 21-jähriger Autofahrer aus dem sächsischen Vogtlandkreis war am Donnerstagmorgen auf der B26 bei Eltmann unterwegs. Laut Polizei wollte er offenbar nach links in Richtung Eschenbach abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto, das auf der Bundesstraße in Richtung Bamberg unterwegs war.

Fünf Personen schwer verletzt

Im entgegenkommenden Auto saßen vier Personen. Am Steuer war eine 43-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Kissingen. Sie und ihre drei Mitfahrerinnen wurden schwer und zum Teil auch lebensbedrohlich verletzt. Der 21-jährige Autofahrer erlitt ebenfalls lebensbedrohliche Verletzungen.

Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort

Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen, Notärzten und zwei Rettungshubschraubern im Einsatz. Alle Fahrzeuginsassen kamen nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in umliegende Krankenhäuser. Im Einsatz befanden sich außerdem die Freiwilligen Feuerwehren aus Eltmann, Eschenbach und Dippach.

Die B26 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg auch ein Sachverständiger angefordert.