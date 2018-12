Fünf Verletzte bei Unfall in Karlstadt

Eine 18-Jährige wollte nach links auf die B27 abbiegen. Sie übersah dabei ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug, so dass es im Einmündungsbereich zu einem Aufprall kam. Das Auto der jungen Frau wurde geschleudert und kam erst in der Leitplanke zum Stehen.

Auto nur für insgesamt vier Insassen geeignet

Obwohl ihr Auto nur für drei weitere Mitfahrer ausgelegt ist, hatte die 18-Jährige vier Personen mitgenommen. Ein Mitfahrer saß somit auf der Rückbank und konnte sich mangels Vorrichtung nicht anschnallen.

Fünf Personen verletzt

Der Rettungsdienst rückte mit sechs Einsatzfahrzeugen an. Während der 20-Jährige Fahrer des anderen Autos unverletzt blieb, wurden die junge Frau und ihre vier Mitfahrer verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle fünf in Krankenhäuser in Lohr am Main und Würzburg. Beide Unfallfahrzeuge mussten mit einem Totalschaden abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf insgesamt 11.000 Euro.