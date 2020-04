15.04.2020, 16:47 Uhr

Fünf Verletzte bei Brand in Autowerkstatt in Marktbreit

Ein ausgebranntes Auto und fünf Leichtverletzte: Das ist die Bilanz eines Feuers in einer Autowerkstatt in Marktbreit im Landkreis Kitzingen. Wieso das Auto in Brand geraten ist, will jetzt die Polizei herausfinden.