Fünf Verdachtsfälle auf Corona-Mutation in Selber Seniorenheim

Die britische Mutation des Coronavirus ist möglicher Weise auch in einem Seniorenheim in Selb aufgetaucht. Fünf Verdachtsfälle liegen derzeit vor. Die Untersuchungen des Virus dauern weiter an.