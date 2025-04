Fünf Strompreiszonen für Deutschland? Was da auf Bayern zukommt

In der Debatte um eine Reform des Stromnetzes in der EU haben sich die europäischen Übertragungsnetzbetreiber für eine Abschaffung der deutschlandweit einheitlichen Strompreiszone ausgesprochen. Sie schlugen in einer am Montag veröffentlichten Analyse vor, das bislang einheitliche Gebiet in fünf kleinere Zonen aufzuteilen und damit unterschiedlich hohe Preise am Strommarkt zuzulassen.

Aus Bayern kommt breite Kritik. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Warum das Ganze, wo ist das Problem?

Eine einzige Preiszone bedeutet: Wenn an der Nordseeküste viel Wind weht, kann der billige Strom immer nach Bayern verkauft werden – auch wenn in er in Wirklichkeit gar nicht transportiert werden kann, weil die Leitungen fehlen. Dann müssen im Süden teure Gaskraftwerke anspringen, um den Strom trotzdem zu liefern, der sogenannte "Redispatch". Die Kosten dafür werden auf die Stromverbraucher umgelegt, 2024 waren das 2,8 Milliarden Euro. Die EU verfolgt den Grundsatz, dass nur Strom verkauft werden soll, der auch tatsächlich physisch geliefert werden kann. Wo dauerhaft Netzengpässe bestehen, sollten demnach Strompreiszonen getrennt werden.