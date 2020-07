Fünf-Sterne-Camping in Bodenmais: Was bringt es einer Familie?

Frühstückskorb zum Stellplatz

Auf dem Campingplatz sind Spielscheune, Wasserspielplatz und der Pool im Preis mit enthalten, die Sauna kostet pro Person 11,50 Euro am Tag. Ebenfalls extra dazu buchen kann man Frühstück, entweder als Büffet im Restaurant oder als Frühstückskorb, der zur Wunschzeit zum Stellplatz gebracht wird. Das kostet für eine Woche für eine vierköpfige Familie 322 Euro zusätzlich. Ein Privatbad nur für sich allein kann man auch dazu buchen, das kostet nochmal 105 Euro für die Woche.

Hauptunterschied Mittag- und Abendessen

Hauptunterschied ist das Mittag- und Abendessen: Hier kochen Camper normalerweise selbst, man könnte auf dem Fünf-Sterne-Platz in Bodenmais aber auch Essen gehen: In einem gehobenen Restaurant mit entsprechenden Preisen (Hauptspeise zwischen 13 und 26 Euro). Das kostet für vier Leute mit Getränken 80 bis 100 Euro.

Fazit des Vergleichs

Wer das Rundum-Sorglos-Luxus-Paket mit Kinderbetreuung will , keine Lust hat auf selbst kochen, abwaschen und sauber machen und das alles auch zahlen will, der ist im Familien-Wellness-Hotel richtig.

Wer Campen will, mit Swimmingpool und Sauna, für den ist der Fünf-Sterne-Campingplatz toll und auch deutlich billiger. Mehr Luxus und Essengehen kann man sich auch dort gönnen, aber eben nur soviel, wie man bereit ist, auszugeben.

💡 Hintergrund:

Zwei Jahre war am "Camping-Resort Bodenmais" gebaut worden. Rund 100.000 Kubikmeter Erdreich wurden bewegt, um aus einem großen Südhang am Ortsrand eine Campinganlage mit 142 Stellplätzen zu machen. Entstanden ist kein normaler Campingplatz, sondern eine hochwertige Variante, wo man in einem Wellnesshaus auch saunen und in einem Skypool schwimmen kann. Außerdem gehört ein Resorthotel mit 13 Chaletzimmern und -Suiten dazu, wenn man nicht campen will. Die Camper können sich auch eigene Privatbäder mieten. Es gibt Restaurant, Biergarten, Kinderspielbereiche und einen Shop mit regionalen Produkten.