Tausende Tagesgäste: Fünf-Seen-Land ächzt unter Besucheransturm

Es sind Zahlen, die einen staunen lassen: Zwischen acht und zehn Millionen Tagesgäste erkunden jedes Jahr das Gebiet zwischen Starnberger See und Ammersee. Da die aber zunehmend ihre Spuren hinterlassen, denkt man nun darüber nach, wie man die Touristenströme kanalisieren kann.

Ein See voller Boote und Wassersportler

Es ist ein mit Wolken verhangener windiger Tag. Am Wörthsee im nördlichen Landkreis Starnberg ist nicht viel los. Nur ein paar Windsurfer tummeln sich auf dem Gewässer. Das sieht an einem schönen Wochenende ganz anders aus, erzählt Christel Muggenthal. Sie ist Bürgermeisterin der gleichnamigen Gemeinde.

Scheint die Sonne und stimmt die Temperatur, ist die Wasseroberfläche des Wörthsees fast voll bedeckt mit Booten, Stand-Up-Paddlern, Surfern und natürlich Schwimmern. Eigentlich wäre das kein Problem, man freue sich über Tagestouristen, doch immer öfter komme es vor, dass die Surfer und Stand-Up-Paddler in die als Naturschutzgebiet geltenden Schilfe hineinfahren, so Muggenthal.

Müll und Essensreste im Fünf-Seen-Land

Aber auch rund um den See, lässt sich ein immer stärker werdendes Interesse von Tagestouristen an der Region beobachten. Müll und Essensreste liegen verstreut in der Landschaft herum. Im Erholungsgebiet Oberndorf, erzählt Muggenthal, brauchen Mitarbeiter des dortigen Bauhofs nach einem schönen Wochenende rund zwei Stunden, um die diversen Hinterlassenschaften der Besucher aufzuräumen.

Besonders auffallend am Wochenende seien die vielen Autos, die kreuz und quer in Wörthsee parken. Dabei, so Christel Muggenthal, sei Wörthsee gut mit der S-Bahn angebunden. Corona habe die Situation definitiv noch herausfordernder gemacht, sagt die Bürgermeisterin. Die Zahl der Tagestouristen sei spürbar mehr geworden.

Mountainbiker fahren über seltene Blumen

Das sieht auch Helene Falk vom Bund Naturschutz so. Sie steht auf dem Bäckerbichl bei Andechs am Ammersee. Der Bäckerbichl ist ein kegelförmiger Hügel, der durch die Schotterhinterlassenschaften eines Gletschers entstanden ist. Der Hügel zeichnet sich durch seinen Magerrasen und die darauf wachsenden seltenen Blumen aus. Ein kleiner Trampelpfad geht den Hügel hinauf. Ein Schild bittet die Besucher, nur auf dem Pfad den Hügel zu erkunden, doch daran halten sich die wenigstens, sagt Falk. Ein Problem, das weit verbreitet ist und das man auch im Norden Bayerns, am Bike-Park am Großen Kornberg nur allzu gut kennt.

Egal ob Mountainbiker, Jogger oder Wanderer - viele liefen kreuz und quer durch die artenreichen Wiesen und Wälder. Zwar verstehe die Naturschützerin Falk, dass die Leute raus und die Natur genießen wollten. Dennoch würde sie sich ein bisschen Sensibilität wünschen. Der Bäckerbichl sei hier nur ein Beispiel unter vielen im Landkreis Starnberg. Naturschützerin Falk wünsche sich deswegen eine bessere Besucherlenkung.

Naturschützer und Bauernvertreter am Runden Tisch

Damit rennt sie bei Klaus Götzl offene Türen ein. Götzl ist Tourismuschef im Landkreis Starnberg und auch er befürwortet eine stärkere Besucherlenkung im Fünf-Seen-Land. Erst im Juni habe es deswegen im Landratsamt Starnberg einen Runden Tisch gegeben, an dem unter anderem der Bauernverband, der Bund Naturschutz, Vertreter des Jagdverbandes und die untere Naturschutzbehörde teilgenommen hätten. Grund war, dass die Landwirte im Fünf-Seen-Land immer stärker durch falsch parkende Autos in ihrer Arbeit behindert wurden.

"Nature Guides" sollen informieren

Das Ergebnis des Runden Tisches im Landratsamt waren sogenannte "Nature Guides", sprich geschultes Personal, dass an neuralgischen Punkten Wanderer und Mountainbiker dazu sensibilisieren soll, sich naturschonend zu verhalten. Zudem sollen die "Nature Guides" erfassen, wo zusätzliche Informationstafeln von Nutzen sein könnten.

In diesem Sommer habe man sich hauptsächlich auf das Leutstettner Moos konzentriert, sagt Götzl, das relativ stark von Mountainbikern frequentiert sei. In dem Naturschutzgebiet hat man dieses Jahr eine illegale Mountainbike-Strecke samt Betonverbauungen entdeckt.

Erstes positives Fazit der "Nature Guides"

Die ersten Ergebnisse der elf dieses Jahr zum ersten Mal eingesetzten "Nature-Guides" sei vielversprechend, so Götzl. Rund 400 Gespräche hätten die Guides mit Spaziergängern, Wanderern und Mountainbikern geführt. Das waren aber nicht immer Tagestouristen, merkt er mit einem Schmunzeln an, sondern auch Einheimische, die ihre Hunde gern mal im Naturschutzgebiet den freien Lauf ließen.

Im nächsten Jahr will man im Landkreis Starnberg die Zahl der "Nature Guides" sogar noch aufstocken und darüber hinaus in Konfliktgesprächen schulen. Gerade in der Besucherlenkung müsse man noch viel nachholen, sagt Götzl.

So müsse man sich auch Gedanken machen, wie man Besuchern näherbringt, welche Artenvielfalt in geschützten Bereichen wie Mooren oder Schilfen zu Hause sei. Der richtige Umgang mit der Natur sei, so Tourismus-Chef Götzl, gerade im Fünf-Seen-Land wichtig, denn deswegen kämen die Leute schließlich her.