Fünf Seen Filmfestival startet in Starnberg

Mit der Deutschland-Premiere der österreichischen Komödie "Glück gehabt" wird am Mittwoch in Starnberg das Fünf Seen Filmfestival eröffnet. Zum ersten Mal startet das Festival unter freiem Himmel. Im Starnberger Seebad können die Corona-Bestimmungen besser eingehalten werden. Es könnte windig werden, doch die Sprecherin des Filmfestivals ist optimistisch.

164 Filme in zwei Wochen

Insgesamt 164 Filme flimmern in den kommenden zwei Wochen über die Leinwände in Gauting, Starnberg, Seefeld und Weßling - darunter zwei Welt- und zehn Deutschlandpremieren. Spielfilme, Dokus und Kurzfilme. An vielen Tagen gibt es Open-Air-Events. Man werde auf die Mindestabstände achten, sagen die Verantwortlichen. Auf den Sitzplätzen müssen die Besucher keine Masken tragen.

Auszeichnung für Schauspielerin Nina Hoss

Rund 70 Filmgäste aus dem In- und Ausland werden erwartet, darunter Lars Eidinger, Klaus Doldinger und Rainer Bock. Den Hannelore-Elsner-Schauspielpreis bekommt in diesem Jahr die Schauspielerin Nina Hoss. Das Festival läuft täglich bis zum 9. September. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 21.000 Besucher zum Fünf Seen Filmfestival.