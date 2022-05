Fünf Verletzte nach Zusammenprall von zwei Autos in Gößweinstein

Schwerer Verkehrsunfall am Samstag bei Gößweinstein im Landkreis Forchheim: Eine Person wurde schwer verletzt, vier weitere leicht. Zu den Leichtverletzten gehört ein Kleinkind, das sich in einem der beiden Autos befand, die im Gegenverkehr zusammengestoßen waren.

Kleinbus in Kurve in entgegenkommendes Auto gekracht

Wie die Polizei in Bayern mitteilte, war der Kleinbus eines 57-Jährigen in einer Kurve wegen zu hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn gekommen und in das Auto eines 24-Jährigen gekracht. Die vier Insassen des Autos mussten mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Feuerwehr befreite den 57-Jährigen Kleinbusfahrer aus seinem Fahrzeug. Er wurde ebenfalls mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Straße mehrere Stunden voll gesperrt

Die Landstraße zwischen Siegmannsbrunn und Gößweinstein war für mehrere Stunden voll gesperrt. Laut Polizei ist ein Sachschaden in Höhe von rund 65 000 Euro entstanden. Ein Sachverständiger hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vor Ort die Unfallaufnahme begleitet und die Ermittlungen übernommen.