Fünf Personen bei Unfall in Heustreu verletzt

Eine 20-jährige Autofahrerin war am Samstag um 18.30 Uhr bei Heustreu im Landkreis Rhön-Grabfeld in Richtung Bad Neustadt unterwegs. Beim Linksabbiegen übersah sie ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dieses fuhr frontal in die rechte Seite ihres Fahrzeugs.

Drei Schwerverletzte bei Unfall in Heustreu

Die Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer wurden schwer verletzt. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Die freiwilligen Feuerwehren waren mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.