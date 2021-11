Fünf niederbayerische Regionen in deutscher "Inzidenz-Top-Ten"

Weiterhin hat Niederbayern mit hohen Inzidenzwerten und vollen Intensivstationen zu kämpfen. Heute ist die Hälfte der deutschen Top-Ten-Inzidenz-Tabelle mit niederbayerischen Regionen besetzt. Den höchsten Inzidenzwert Deutschlands hat weiterhin der Landkreis Rottal-Inn.

Inzidenzwert im Kreis Rottal-Inn weiter gestiegen

Im Vergleich zu gestern stieg die Inzidenz im Kreis Rottal-Inn erneut an: von 1.104 auf heute 1.140. Auch der Kreis Dingolfing-Landau kommt der 1.000er Marke immer näher. Dort beträgt die Inzidenz heute laut RKI 950. Damit befindet sich der Landkreis auf Platz fünf in der Deutschland-Tabelle.

Auf den Plätzen acht, neun und zehn der höchsten Werte in der Bundesrepublik folgen die Landkreise Regen mit 885, Freyung-Grafenau mit 872 und Passau mit 865. Auch die niederbayerischen Landkreise Deggendorf und Passau haben Inzidenzwerte von gut über 800.

Lediglich die Stadt Landshut und der Landkreis Kelheim liegen noch unter dem Wert von 500.

Landräte und Oberbürgermeister im Krisengespräch

Aufgrund der sich zuspitzenden Lage besprachen sich gestern die niederbayerischen Landräte und Oberbürgermeister mit Regierungspräsident Rainer Haselbeck in einer Videokonferenz. Sie riefen zur Vorsicht auf und richteten einen dringenden Appell an die Bürgerinnen und Bürger sich impfen zu lassen.

"Die niederbayerischen Behörden tun weiter alles, um die Situation im Griff zu behalten. Das wird auch gelingen - wenn Sie mitmachen! Es ist noch einmal eine gemeinsame Kraftanstrengung aller nötig, um Leben und Gesundheit zu schützen." Regierung von Niederbayern

Intensivbetten werden knapp

In der Region Landshut und im Kreis Regen ist derzeit kein Intensivbett mehr frei. Deshalb warnte auch die Regener Landrätin, dass in den nächsten Wochen vermehrt Patienten mit anderen schweren Erkrankungen abgewiesen oder in andere Krankenhäuser verlegt werden müssen. Das sei aber schon jetzt schwierig, weil fast alle Landkreise in Bayern ähnlich hohe Inzidenzen und deshalb auch volle Intensivstationen haben.

In den Arberlandkliniken befürchten die Ärzte das Schlimmste: "Wir steuern auf eine Triage zu", sagte der ärztliche Direktor der Arberlandklinik Zwiesel, Christian Pötzl. Er warf der Politik vor, den Sommer "verschlafen" zu haben.