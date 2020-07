Fünf Millionen Euro für Radwege

Wie der Weißenburger Landtagsabgeordnete Wolfgang Hauber (Freie Wähler) mitteilt, kommt das Geld aus dem Radwegeprogramm des Freistaats Bayern. Gerade in Bezug auf das Fränkische Seenland freut sich Hauber, denn der Radtourismus nahm dort wegen Corona zu. Immer mehr Menschen würden die bestehenden Maßnahmen nutzen, um mehr Zeit in der Natur zu verbringen, so Hauber.

Radwege werden aus- und neu gebaut

Sieben Radwegeprojekte sollen im Naturpark Altmühltal entstehen, unter anderem in der Nähe des Fränkischen Seenlands. Dabei sollen Radstrecken sowohl neu gebaut, als auch Lücken geschlossen werden, beispielsweise auch zu Wegen in den Regierungsbezirk Oberbayern. Insgesamt will der Freistaat in den nächsten vier Jahren 200 Millionen Euro in das Radwegenetz investieren. Mit diesem Radwegeprogramm soll es in Bayern 400 Kilometer neue Radwege geben, mit dem unter anderem auch Lücken zwischen bestehenden Wegen geschlossen werden sollen.