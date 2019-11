vor 28 Minuten

Fünf Männer in verplombtem LKW auf Autobahn gefunden

Fünf Männer sind in einem Lastwagen in Oberbayern gefunden worden. Sie waren im verplombten Auflieger eines Sattelschleppers unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei den blinden Passagieren handelte es sich um fünf Afghanen.