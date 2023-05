Fünf Köche und Entihal Khatib kämpfen um Titel "Koch des Jahres"

200 Teams aus ganz Deutschland und der Schweiz hatten sich für den renommierten Wettkampf "Koch des Jahres" im baden-württembergischen Achern beworben – nur 16 wurden eingeladen. Und von denen schafften es fünf Köche und eine Köchin ins Finale. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Drei-Gänge-Menü mit Vorgaben und unter Zeitdruck

Die zwölfköpfige Fachjury aus Spitzenköchen konnten Miguel Marques (vom "Alois by Dallmayr") und Marcel Förster ("Agata’s") aus München, Antonio Amer Baque ("Facil", The Mandala Hotel) aus Berlin sowie als einzige Frau: Entihal Khatib ("Levi", Leonardo Royal Hotel) aus Nürnberg mit ihren Menüs überzeugen.

Ihre Aufgabe war es bei dem Live-Wettbewerb ein Drei-Gänge-Menü zuzubereiten, bei dem die Zutaten pro Person nicht mehr als 16 Euro kosten durften. Gleichzeitig sollte Tatar in der Vorspeise, Spanferkel in einer Hauptspeise und ein veganes und zuckerfreies Dessert serviert werden. Dafür hatten die Küchenchefs und -chefinnen fünf Stunden Vorbereitungszeit und 20 Minuten, um die Teller in sechsfacher Ausführung anzurichten und der Jury zu präsentieren.

Hohes Niveau und Anforderungen

Jury-Mitglied und Spitzenkoch Tristan Brandt ist seit vielen Jahren beim Wettbewerb dabei. Er stellte fest: "Diesmal wurde die Messlatte ein weiteres Mal höher gesetzt und das Niveau auf dem hier abgeliefert wurde war unfassbar hoch", so Brandt. An den zwei Wettkampftagen haben die Sterneköche die Menüs nach unterschiedlichen bewertet. Dabei ging es um Kreativität, Technik, Textur, Präsentation und Geschmack.

Enthial Khatib im Finale dabei

Entihal Khatib überzeugte die Jury unter andrem mit einem Jakobsmuschel-Tartar, Spanferkel-Rücken und Baba Ganoush als Nachspeise. Die 35-jährige gebürtige Israelin wurde in der Küche von ihrem Assistenten Christoph Ehler unterstützt. Schon im Vorfeld hatte Khatib jede freie Minute genutzt, um ihr Menü Probe zu kochen und so an den entscheidenden Wettkampftagen keine Zeit zu verlieren. Das hat sich nun auf jeden Fall ausgezahlt, denn nun darf sie am 13. November in Bonn beim Finale antreten.