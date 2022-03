Fünf Kobras im Auto: Zoll stoppt illegalen Tiertransport

Zollbeamte haben auf einem Autobahnparkplatz bei Regensburg ein Fahrzeug gestoppt, in dem fünf lebende Kobras transportiert wurden. Die Tiere sollten offenbar in Deutschland verkauft werden. Die Giftschlangen, sogenannte Naja najas, stehen weltweit unter Artenschutz und dürfen nicht gehandelt werden, wie das Hauptzollamt Regensburg am Mittwoch mitteilt.

Tote Python als Nahrung

Die Beamten waren demnach bei einer Routinekontrolle Anfang der Woche auf die Schlangen gestoßen. Sie hatten einen aus Richtung Passau kommenden Pkw kontrolliert und im Kofferraum zunächst eine Styroporkiste mit einer toten Python entdeckt.

Daraufhin hätten die beiden Fahrzeuginsassen von sich aus auf eine weitere Kiste auf dem Rücksitz hingewiesen, in dem sich die fünf lebenden Kobras befanden. Die tote Python hätte demnach als Nahrung für die anderen Schlangen dienen sollen.

Landratsamt zuständig

Die Zollbeamten haben den Fall zur weiteren Bearbeitung an das Landratsamt Regensburg weitergegeben. Über den weiteren Verbleib der Kobras war zunächst nichts bekannt.