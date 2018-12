vor 37 Minuten

Fünf Kanaldeckel auf die Straße gelegt - Polizei sucht Täter

Die Polizei in Haßfurt meldet einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Offenbar haben Unbekannte in der vergangenen Nacht mehrere Kanaldeckel aus der Verankerung gehoben.