Fünf Jungen retten schwerverletzter Seniorin das Leben

Der Einsatz von fünf Jungen hat einer schwer verletzten Seniorin bei Arzberg im Landkreis Wunsiedel das Leben gerettet. Zu diesem Schluss kommt die Polizei Marktredwitz. Der Vorfall hatte sich demnach bereits am vergangenen Freitag ereignet, als ein elf Jahre alter Junge eine 83-Jährige sah, die am Fuß eines 30 Meter tiefen Abhangs am Boden lag.

Jungen lotsen Rettungskräfte zu schwerverletzter Frau

Weil der Junge offenbar kein Handy dabeihatte, sei er sofort mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, wo seine Mutter einen Notruf absetzte. Weil die exakte Position der Frau unklar war, kehrte der Elfjährige mit seinem Bruder und drei Freunden zu dem Unfallort zurück und setzte dort einen zweiten Notruf ab.

Um die anfahrenden Rettungskräfte einzuweisen, verteilten sich die Jungen in der näheren Umgebung. "Dieses vorbildliche Verhalten der fünf Jungs war nach Einschätzung der Rettungskräfte und der Kräfte der Polizei Marktredwitz definitiv für die Seniorin lebensrettend und verdient daher ein großes Lob", heißt es von der Polizei.

83-Jährige stürzt Böschung hinab

Die 83-Jährige war offenbar bei einem Spaziergang im Gelände "Gsteinigt", einem Abhang zwischen den Orten Elisenfels und Arzberg, ins Straucheln geraten und laut Angaben der Rettungskräfte mehrere Meter tief eine Böschung hinabgestürzt.